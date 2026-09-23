雪糕吃太多致近視？醫揭原因1類人最受影響　每日吃雞蛋蔬菜護眼

近日，「雪糕吃太多會導致近視」話題登上新聞熱搜，讓很多家長心頭一緊。



人民日報健康客戶端記者採訪多位眼科及內分泌科專家，專家表示：近視由遺傳、缺乏戶外運動、長時間近距離用眼和飲食不均衡共同導致，其中飲食因素常被家長忽略。

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飲食因素是容易被忽略的近視誘因

「嚴格限制幼兒及青少年過量攝入含糖飲料、雪糕、蛋糕等精製甜食，不僅是保護牙齒和預防肥胖的需要，更是視力健康的重要干預手段。」廈門大學附屬第一醫院內分泌糖尿病科主任醫師劉長勤在接受人民日報健康客戶端記者採訪時介紹，過量攝入甜食後，人體血糖會迅速攀升，迫使胰腺大量釋放胰島素，會刺激肝臟產生更多的胰島素樣生長因子，在眼球發育中，胰島素樣生長因子會過度激活鞏膜成纖維細胞，導致眼軸異常增長，推動近視形成。

糖代謝異常還會影響血鈣水平，消耗體內大量維他命B1，進而影響視神經功能，加重視疲勞。

「尤其是幼兒和青少年，眼球正處於快速發育階段，眼軸的可塑性遠高於成年人，同等糖分攝入對孩子眼軸的影響效應遠強於成年人。」劉長勤強調，每日添加糖攝入量最好控制在25克以下，最多不超過50克，這對處於生長發育期的兒童青少年非常重要。

「長期大量攝入甜食，糖脂代謝異常體現在眼睛上。實際上，低齡兒童近視發展更快、向高度近視轉化的風險更高。」山東省立第三醫院眼科主任張秀萍介紹，兒童青少年處於眼球發育期，一旦發生近視，在目前的醫療水平下，基本不可逆轉。

孩子年齡越小，眼軸增長速度越快，近視度數漲幅就越猛。高度近視並非只是視力差，還會帶來諸多眼部併發症，包括視網膜脱離、黃斑病變、青光眼、玻璃體混濁等，嚴重時會損傷視功能，甚至影響終身視力健康。

飲食調整是門檻最低的防控近視手段

張秀萍表示，近視的四大誘因中，遺傳因素難以干預，戶外運動需每天累計2小時以上才能起到抑制眼軸增長的效果，近距離用眼管控需要長期堅持和習慣養成，相對而言飲食調整是門檻最低、最易落地的防控手段，應當引起家長足夠重視。

日常飲食防控近視，除了嚴格控制雪糕、蛋糕等甜食攝入，還可針對性補充對眼睛有益的營養素：

每天應攝入1個雞蛋和足量的綠色蔬菜，其中含有葉黃素、胡蘿蔔素和維他命C，有助於近視防控。

適當增加橙黃色與紫紅色食物，粟米、小米、木瓜、柑橘可補充胡蘿蔔素與葉黃素，桑葚、藍莓、紫米等富含花青素與B族維他命，有助於緩解視疲勞、維護眼部健康。

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