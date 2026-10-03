運動後黃金2小時吃法　恢復體力修補肌肉　營養師教補充3原則

台灣衛生福利部草屯療養院營養師羅孟欣強調，「動得夠，也要吃得對」，善用運動後的黃金補充期搭配便利店原型食物，能讓健走帶來的健康效益事半功倍。



運動後30分鐘至2小時補充 蛋白質搭配碳水幫助恢復

羅孟欣營養師表示，健走屬於有氧運動，過程中會消耗體內能量並造成微小的肌肉組織受損。運動後30分至兩小時內，可適量補充優質蛋白質與複合碳水化合物，不僅不易囤積體脂肪，更能加速體力恢復，建議碳水化合物與蛋白質比例3-4:1。

建議根據個人的運動習慣與健康目標，選擇適合的便利店組合：

1. 30-60鐘內

快速補充醣類及蛋白質，建議簡單選擇豆漿（含糖）、調味乳（朱古力牛奶等），增加飽足感可再搭配茶葉蛋；針對糖尿病病友可選擇豆漿為主，醣類:蛋白質約2:1。

2. 1-2小時內

選擇雞胸肉＋蒸地瓜（蒸番薯），提供優質蛋白質與原型複合碳水化合物，能有效修復受損肌肉、肝醣回補。

3. 可搭配生成沙律

補足外食族常缺乏的膳食纖維與水分，有助於維持腸道健康、促進代謝。

相關文章：減脂增肌｜食極唔肥難增肌？4招補營養！運動後吃番薯助修復肌肉👇👇👇

+ 16

走完別急著大吃 運動後3個飲食迷思要避開

許多人在運動後往往容易掉入常見的飲食陷阱，反而讓辛苦走出來的運動成果打了折扣。羅孟欣營養師特別整理出運動補充的三大常見迷思：

1. 避免補償心理

健走8,000步約消耗250至350大卡，切勿因為步數達標就額外購買高糖、高油食物，以免熱量攝取過多。

2. 優先選擇原型食物

兌換鮮食時，建議選擇加工程序少的原型食物（如番薯、生菜、鮮乳），減少鈉含量與添加物的攝取。

3. 別忘了充足補水

健走過程中會流失水分，除了無糖茶飲料之外，每日仍應攝取足量白開水（體重/ kg × 30–35 c.c.），以維持正常新陳代謝。

規律運動搭配日常飲食 依自身狀況選擇補充方式

台灣衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥表示，養成規律運動與均衡飲食是維持健康、預防慢性病的最有效處方。運動搭配營養師的飲食建議，精準選擇便利店原型鮮食補給，就能達成「動得好、吃得巧」的雙倍效益，每天多走幾步路、吃對原型食物，輕鬆打造活力健康的日常生活。

相關文章：運動飲食｜增肌減脂運動前4組合香蕉+豆漿！補能量修復細胞5配搭👇👇👇

+ 11

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

