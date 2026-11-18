每天早餐你更習慣喝牛奶，還是喝酸奶（乳酪）？很多人會直接默認選喝牛奶：補鈣、補充蛋白質、喝習慣了……不過，日常生活中也有不少人喜歡早餐喝一杯酸奶，或是搭配燕麥、水果做成酸奶穀物碗。



那早餐喝牛奶更好，還是喝酸奶更好？哈爾濱醫科大學團隊的一項研究，打破了很多人的固有認知：早餐選擇酸奶的人，在多項健康指標上更有優勢，可謂是「贏麻了」。

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每天喝酸奶的人，多項指標「贏麻了」

2019年，哈爾濱醫科大學的研究團隊在《美國臨床營養學雜誌》刊發了一項隨機對照研究發現：每天早餐前喝酸奶的人，在胰島素水平、肝臟脂肪、血脂、炎症水平等多項健康指標上改善明顯。

這項研究納入了100名36~66歲的女性，她們全部同時患有脂肪肝和代謝綜合徵。把她們隨機平均分為2組：

喝酸奶組：50人喝普通酸奶

喝牛奶組：50人喝全脂牛奶



研究者要求她們每天在正式吃早餐前，喝酸奶/牛奶220克，這樣持續24周（半年）。在這期間，她們三餐正常吃，日常怎麼吃還怎麼吃，不用特意少吃或者調整菜譜；唯獨要求她們不能再額外攝入其他奶製品、發酵食物、保健品（各類營養補充劑），避免干擾試驗。

最終發現：喝酸奶組的人，在改善胰島素、減輕脂肪肝、調節血脂、降低炎症、減肥等多方面，效果優於喝等量牛奶組的人。

1. 喝酸奶組的人，胰島素水平顯著改善

胰島素抵抗指數：降低了0.53

空腹胰島素：降低2.77毫單位/升

餐後2小時胰島素：降低25.5毫單位/升



2. 喝酸奶組的人，肝臟脂肪降低、肝損傷減輕

肝內脂質：降低了3.44%

肝臟脂肪分數：降低了3.48%

谷丙轉氨酶：降低了4.65單位/升



3. 喝酸奶組的人，血脂、炎症、體重腰圍都改善

代謝改善：甘油三酯、總膽固醇降低

炎症降低：TNF-α炎症因子下降

體重腰圍：體重脂肪量下降、腰圍縮小



與牛奶組相比，酸奶組的脂肪量平均減少2.26千克，腰圍平均減少1.85釐米。

為什麼喝同等量的酸奶比牛奶各項指標更好呢？研究人員介紹，酸奶並不是靠某一種成分單打獨鬥，而是好幾條路一起使勁。酸奶經過發酵產生的乳酸、共軛亞油酸、低聚糖以及B族活性維生素，能夠重塑腸道菌群結構，減輕全身炎症反應與氧化應激，改善血脂代謝；通過腸-肝軸通路，一方面提升胰島素敏感性、降低胰島素水平，另一方面減少肝臟脂質異位沉積、緩解肝細胞損傷，最終實現改善胰島素抵抗和降低肝臟脂肪的效果。①

酸奶還有多個健康益處

1. 延緩衰老速度

2024年，遼寧中醫藥大學的研究人員在國際期刊《營養學前沿》上發表的一項研究探索了酸奶攝入與衰老之間的關係，結果發現，與那些從不喝酸奶的人相比，經常喝酸奶的人衰老加速的風險竟然降低了46%。②

2. 降低患癌風險

2019年，四川大學華西醫學院鄧振華教授團隊發表於《國際癌症雜誌》的研究，在分析了190多萬人的數據後發現，攝入酸奶與總體患癌風險降低19%顯著相關。其中，食道癌風險降低36%，膀胱癌降低21%，結直腸癌降低12%。③

2022年，國際期刊《營養學前沿》的研究也發現，與酸奶攝入量最低的人群相比，酸奶攝入量最高的人群，結直腸癌風險顯著降低了13%。④

3. 降低患糖尿病風險

2014年發表在國際期刊《糖尿病學》的一項研究發現，與不攝入者相比，低脂發酵乳製品攝入量最高的人群（中位數約80克/天），2型糖尿病風險降低了24%。酸奶攝入量最高的人群，2型糖尿病風險降低了28%。如果用一份酸奶替代一份零食（如薯片），與2型糖尿病風險降低47%相關。⑤

4. 降低患心血管疾病風險

2021年，發表在《美國臨床營養學雜誌》的研究發現，與每天喝酸奶不足25克的心梗病人相比，每天喝50克以上者心血管死亡和全因死亡風險分別降低14%和13%。並且酸奶攝入量與心血管死亡風險呈線性負相關關係，每天每多喝25克酸奶，心血管死亡風險降低4%。⑥

為什麼酸奶好處這麼多？

註冊營養師、國家一級健康管理師王喆2026年3月接受人民日報健康客戶端採訪時指出，從營養學角度看，酸奶的健康效應源於其獨特的「三重屬性」。

第一重，調節腸道微生態

酸奶中的活性益生菌（如乳酸桿菌、雙歧桿菌）能優化腸道菌群結構，抑制有害菌生長，減少腸道炎症。

第二重，產生生物活性肽

酸奶在發酵過程中會產生多種生物活性肽，它們具有抗氧化、抗炎、免疫調節等功能，可能直接抑制癌細胞增殖，保護血管內皮。

第三重，提供複合營養包

酸奶能提供優質蛋白、鈣、維生素B族等多種營養素，這種「複合營養包」的效應，遠優於單一營養素的補充。⑦

喝酸奶記住三個關鍵點

王喆也提示，喝酸奶也要掌握正確方法，如果方法不對，再好的功效也會打折扣。

1. 選對酸奶

優先選原味、無添加的酸奶，配料表越短越好，最好只有「生牛乳、發酵菌」，避開添加了大量糖、香精、果粒醬的風味酸奶。過多的糖分反而會增加肥胖、糖尿病等疾病風險，完全違背酸奶的養生初衷。

2. 控制好量

結合《中國居民膳食指南（2022）》建議，每天食用奶及奶製品300～500克。過量飲用酸奶不會增加額外益處，反而可能攝入過多熱量，增加腸胃負擔。

3. 長期堅持

任何食物的養生功效都需要長期積累。酸奶預防大病的效果，需要堅持3個月以上才能逐漸顯現。⑦

寫在最後

早餐喝牛奶還是酸奶，從來都不是一道非此即彼的選擇題。牛奶的好處早已深入人心，自不必多言；酸奶也能帶來意料之外的健康驚喜。酸奶的「贏」，從來不是要取代牛奶的餐桌地位，而是為我們的日常健康多提供了一個優質選項。不妨在日常飲食裏，把酸奶和牛奶都納入一日三餐的搭配中，既能收穫酸奶的健康增益，又能攝取牛奶裏的經典營養，兩相搭配，營養更全。

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本文綜合自：

①Chen Y, Feng R, Yang X ...Yogurt improves insulin resistance and liver fat in obese women with nonalcoholic fatty liver disease and metabolic syndrome: a randomized controlled trial. The American Journal of Clinical Nutrition, 109, 1611-1619

②Yue X, Liu H, Guo W, Gao Y and Shi S (2024) Yogurt consumption and risk of accelerated aging: A population-based study from the NHANES 2003–2006. Front. Nutr. 11:1482980. doi: 10.3389/fnut.2024.1482980

③Zhang K, Dai H, Liang W, et al. Fermented dairy foods intake and risk of cancer[J]. International Journal of Cancer.

④Sun J, Song J, Yang J, et al. Higher Yogurt Consumption Is Associated With Lower Risk of Colorectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis of Observational Studies. Front Nutr. 2022;8:789006. Published 2022 Jan 3. doi:10.3389/fnut.2021.789006

⑤O』Connor, L.M., Lentjes, M.A.H., Luben, R.N. et al. Dietary dairy product intake and incident type 2 diabetes: a prospective study using dietary data from a 7-day food diary. Diabetologia 57, 909–917 (2014). https://doi.org/10.1007/s00125-014-3176-1

⑥Cruijsen, Esther et al. 「Dairy consumption and mortality after myocardial infarction: a prospective analysis in the Alpha Omega Cohort.」 The American journal of clinical nutrition vol. 114,1 (2021): 59-69. doi:10.1093/ajcn/nqab026

⑦2026-03-18人民日報健康客戶端《每天一杯酸奶或降多種大病風險，但要掌握正確吃法》



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