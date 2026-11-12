秋冬湯水食譜｜脾胃虛寒氣血不足　推介3款滋補湯水+附飲食宜忌

天涼多喝湯，暖身又健康。三道適合秋冬喝的滋補湯幫你補氣養血、養護脾胃、緩解手腳冰涼、提高免疫力，快快喝起來。



三道適合秋冬喝的滋補湯👇👇👇

推介3款秋冬滋補湯水食譜（01製圖）

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1. 五紅補血湯：補氣養血

秋冬時節，天氣寒冷乾燥，氣血容易處於凝滯狀態，從而導致人體血液循環不暢。對於女性來說，經期後更容易出現氣血不足的表現，比如手腳冰涼、容易疲勞、面色發黃等。

秋冬是「收」「藏」的季節，此時進補，可以幫助人體補血養陰精，推薦多食用一些紅色食材，比如這道由5種紅色食材製成的五紅補血湯。

食材：紅棗5～6顆、枸杞子6～12克、紅豆20～30克、紅皮花生20～30克、紅米30克。

製作方法：

1. 紅皮花生、紅豆、紅米提前浸泡一夜

2. 紅棗去核備用

3. 鍋中倒入適量清水，放入紅皮花生、紅豆、紅米、紅棗，大火煮開後轉小火再煮30分鐘

4. 放入枸杞子，再煮10分鐘即可



五紅補血湯補而不膩，尤其適合女性在月經期後食用，有助於改善血液微循環、美容養顏。

如作為早餐，五紅補血湯的營養含量是比較足的，所以其他碳水化合物可以少吃或者不吃。女性可以在經期結束後，連續食用5～7天五紅補血湯，有助於補氣養血、美容養顏、緩解疲勞、增強活力。

2. 羊肉大麥湯：溫補陽氣

秋冬時節，陰長陽消，此時寒涼之氣易損傷人體陽氣。

當寒涼之氣傷及脾胃，就容易出現腹痛、腹瀉等腹部不適症狀；當人體陽氣不能溫養四肢，可能就會出現手腳冰涼的表現。此時可以食用一些溫性食材，比如這道羊肉大麥湯。

食材：羊肉300克、大麥100克、草果5枚。

製作方法：

1. 羊肉洗淨後焯水（汆水）

2. 鍋中加入適量清水，放入大麥、草果和羊肉，大火煮開後，轉小火燉煮40分鐘左右

3. 食用時加鹽調味即可



羊肉和大麥一同製成的羊肉大麥湯，可幫助提升陽氣、抵禦寒冷、提高免疫力，還有利於保持腸胃功能健康、促進消化，適合脾胃虛寒、消化功能較差的人群。

要注意的是，平時有口乾舌燥、大便乾結、盜汗等症狀的人群，不宜過多食用羊肉。感冒發燒時，也不宜食用羊肉湯。

3. 豬肚雞湯：提高免疫力

秋季天氣開始轉冷，早晚溫差大，是感冒高發季，此時如果免疫力低下，不注意保養身體，可能就會「中招」。

秋冬季養生需避寒就溫，除了注意身體保暖以外，飲食上也要儘量少吃冷的、涼的食物，多吃溫熱食物，比如這道豬肚雞湯。

食材：半隻雞、豬肚半個、胡椒根適量。

製作方法：

1. 雞肉切塊後焯水備用

2. 豬肚洗去表面黏液，清洗乾淨後切絲備用

3. 鍋中加入適量清水，放入雞肉、豬肚絲和適量胡椒根，大火煮開後，轉小火燉煮40分鐘左右即可



豬肚可補中益氣、健脾胃，具有幫助消化的功效；雞肉含有豐富的蛋白質、氨基酸，且其中脂肪多為多不飽和脂肪酸，有利於心血管健康。二者一同製成湯，可以幫助提高免疫力、預防感冒。

需要注意的是，如果因為穿得少、著涼等原因引發一些身體發冷等類似感冒前期的症狀，可以在燉煮豬肚雞湯時加入胡椒根，幫助緩解不適。

但是如果已經進入感冒階段，出現了發燒等症狀，就不再適合吃豬肚雞湯了。胡椒根每日用量9～15克為宜，體質偏熱、易上火人群不宜食用胡椒根，可以把胡椒根換成山藥，適合大部分人食用。

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