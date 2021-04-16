維他命C｜美白增免疫力15種高維他命C水果　檸檬包尾不敵榴槤荔枝

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-16 19:41

維他命C，眾所周知是一種很重要的營養素，對美白皮膚、提升免疫力等都很有益。這種營養素必須從飲食中攝取，一講到高維他命C的食物，大家都會想到橙、檸檬這些柑橘類水果，彷彿兩者早已掛勾。可是，台灣營養師高敏敏卻表示原來大家一直誤會了，檸檬的維他命C含量遠比許多你熟悉的水果還要低呀！

維他命C，又有抗壞血酸之稱，它是人體每日不可或缺的水溶性維生素之一，偏偏我們卻不能靠人體去合成或產生維他命C，必須依靠飲食來攝取。根據美國國立衛生研究院（NIH）的數據，成年女性每天需要75毫克（mg）的維他命C，成年男性則需要90毫克。

維他命C的好處相信大家聽過不少，原來除了美白、提升免疫力等，還有其他益處，如：保護眼睛，強化腦部功能等。

請按下圖睇維他命C對人體的6大健康好處：

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維他命C只能從飲食攝取，很多人會吃檸檬、橙等等，檸檬常被標榜為高維他命C的水果，但高敏敏營養師在她専頁所發表的文章，結果卻讓人非常意外。她列出了20種台灣常見水果的維他命C排行，結果檸檬竟然包尾，比荔枝、士多啤梨、橙等等的排名還更後。以同樣是100克的重量來計算，第一位水果所含的維他命C，含量足足高6倍！

不過，由於該篇文章所提到的水果，有5種是香港比較不常見，或是不算最普遍，所以我們只篩選了當中的15種水果。

請按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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至於其餘5款水果，維他命C含量（由低至高）是柳橙（41.2毫克）、白柚（54.5毫克）、澳洲甜橙（54.6毫克）、西施蜜柚（57.8毫克）、台灣土棗（92.7毫克），大家有機會去台灣也可以試試土棗，不過營養師高敏敏還是比較推薦大家吃芭樂啦！

台灣營養師高敏敏不時分享飲食健康資訊，包括這次的維他命C水果排行。（Instagram：minmin_rd）

資料來源：高敏敏營養師、《7 Scientific Health Benefits of Vitamin C》