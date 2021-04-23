冷飯保存｜隔夜飯依然鬆軟不乾硬？翻熱有秘訣3大保存法趁熱雪！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-23 21:00

白飯煮多了，剩飯冰過後變乾硬，該怎麼存放及加熱，才能跟新鮮飯一樣好吃？

裝飯的「木桶」有助調整米飯的含水量，故此白飯放冷後一樣好吃。（VCG）

白飯煮好後，不應保溫太久，因為保溫時的溫度最易導致細菌繁殖，可能使白飯加速走味甚至腐敗。較理想的方法是儘快取出白飯，隨後選擇適當的保存方式。一般來說有以下3種方法，室溫、冷藏及冷凍。室溫保存剩飯，只適宜在短時間應用；冷藏及冷凍保存，適宜較長時間存放剩飯。不過，冷藏/凍的冷飯變得又乾又硬，配合適切的翻熱方法，可吃到Q彈鬆軟如新鮮煮起的白飯口感。

按圖了解存放冷飯的3種適當方式 及 適切的翻熱方法︰

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香港氣候多數潮濕悶熱，剩飯若是翌日才進食，並不建議在室溫下存放，最好進冰箱冷藏或冷凍，避免滋生細菌。

【同場加映】冷飯保存｜待涼放雪櫃一直都係錯？醫師教米飯正確保存免腹瀉中毒

有韓國中醫師金素興（김소형，音譯）指出，把剛煮好的熱米飯放在室溫環境自然降溫，容易讓細菌快速滋生，當中令人食物中毒的元凶是「蠟樣芽孢桿菌」（又稱仙人掌桿菌）。為預防細菌滋生，金醫師建議在飯的溫度降到60°C之前，將飯用保鮮紙包好，或放入保鮮袋/盒阻隔空氣，隨後放進4°C或以下的雪櫃冷藏，防止食物中毒。

按下圖看吃冷飯中毒的原因及避免中毒的方法︰

+ 4 + 4 + 4

參考資料︰食譜自由配