廚房好物｜宜家12款高CP烘焙工具　實用慳位耐熱最平$14.9/2件

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-31 12:29

選擇廚房烘焙用具的時候，產品外觀（顏值）、性價比（CP值）及是否好用都是購買的主要考慮因素。除了在蛋糕材料店中採購之外，在宜家傢俬內也發現有不錯的選擇。如喜歡烘焙或對廚房用品感興趣的話，不妨參考以下12款高CP的烘焙工具推介。 攝影︰尹嘉蔚

推介宜家傢俬12款高CP烘焙工具。

烘焙新手或高手需要用到量匙，從茶匙到湯匙，不同的刻度幫助用家準確知道食材的分量。液體材料分量較多的話要用到量杯，若怕目測未夠精準，電子磅可解決煩惱。烘焙食物，包括麵包、蛋糕、餅乾、批和撻，經常用到麵粉，麵粉要過篩有幾個重要目的，利用過篩將所有結塊的麵粉弄散，這樣可以輕易跟其他粉類食材混勻，將麵粉過篩可以讓空氣跑入，讓麵粉變得更鬆散，做出來的食品口感更細緻。此外，1 杯過篩後的麵粉，相比 1 杯未過篩的麵粉少約 25%重量，麵粉有沒有過篩有可能對做出來的食品構成影響。

以上提及的工具及更多實用性強、售價實惠的烘焙工具資料，請按下圖參考（售價由低至高排列）︰

+ 20 + 20 + 20

家用的烘焙工具實用性強，而且售價吸引。

【同場加映】迷你廚具︳氣炸鍋電飯煲蒸煮盒...一人飯蝸居便攜輕鬆煮飯仔

「一個人友善」的一人廚具，讓「一個人吃飯」有更多選擇，輕便慳位的廚具設計，同時染指蝸居族及上班族市場，亦造就「便攜式旅行露營」，帶廚具出門的潮流。

按圖睇興起的小家電，包括迷你電飯煲、烤爐、焗爐、燒烤機、氣炸鍋、早餐機、洗碗機 ；一人多功能電鍋（煮、煎、蒸）、一人蒸煮盒、攪拌杯、攪拌機、豆漿機及三文治機︰

+ 27 + 27 + 27

【入廚貼士】粘米粉糯米粉糕點常用7大粉類 點分點用不同稱呼對照

粟粉 Corn starch=玉米粉（台灣），代表食品有卡士達醬Custard sauce、馬豆糕等。可用於勾芡，增加料理黏稠度及滑順感；用於醃肉，加強嫩滑與黏稠感；用作沾粉，油炸或烘焗，比麵粉輕爽。在麵粉中加少量粟粉（或生粉），降低麵粉筋度，使蛋糕更鬆軟。

做中式糕點、湯圓、勾芡、油炸沾粉及醃肉等，請按下圖了解以下各種粉的特性︰