揀西瓜貼士｜超甜西瓜不用拍　4大線索睇斑紋粗幼瓜臍大小仲有…

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-07-12 20:50

西瓜是夏天的時令水果，揀香甜西瓜有4項要點，不用拍、不用敲，憑肉眼已能鑒別。

早前，日本電視節目邀請揀水果專家教授揀西瓜的主要方法，不用拿上手，不用拍、不用聽，就可憑瓜紋鑒別出超甜的西瓜。瓜紋顏色愈深、粗及清楚的為好。另外，愈多瓜紋向橫伸展，像閃電般的西瓜也愈甜。

以下哪個西瓜，你認為較美味、較甜？

哪個西瓜，你認為較美味及較甜？（《相葉學》影片截圖）

據日本百年頂級水果名店「千疋屋」的採購部長石部一保講解，按圖有答案，了解超甜西瓜的鑒別方法︰

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揀西瓜睇瓜紋

坊間也有很多揀香甜西瓜的秘技，最主要是從瓜紋入手，看像波浪般或閃電般的斑紋，多數建議認為這項要點靠譜。其餘看綠色的深淺、底部黃色的深淺及瓜臍也是超甜西瓜的線索。

揀香甜西瓜的秘技，最主要也從瓜紋入手。（Floh Maier/Unsplash）

按下圖探索更多揀超甜西瓜的4大貼士︰

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網路流傳瓜蒂筆直是公瓜，籽多味淡；瓜蒂捲曲是母瓜，籽小味甜。不過，台灣農委會指西瓜沒有公、母之分，而是西瓜的花朵可分公、母。西瓜開花是雌雄同株，但可異花，即是同一株可分別長出公花與母花，公花提供花粉、母花結果實，因此市售的西瓜全部是母花的果實，沒有再分公母。

【同場加映】生果檔主點解鍾意將西瓜切一半賣？背後蘊藏4大原因

點擊下圖看清背後4大原因！

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參考資料︰自由時報/ 美食彩味YouTube