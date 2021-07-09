廚具減價｜網店HOME+限時驚喜劃一價最平$1　廚具65折袋鼠絲苗$50

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-09 20:20

暑假開始，各個品牌的減價活動一浪接一浪，除了不同品牌的門市勁減外，網購平台HOME+一樣有限時優惠活動「驚喜劃一價」，最平$1有交易！同場亦有不同品牌的廚具家電進行激減低至65折，記者精選33款家電、零食、飲品等保證抵買！

$1買到什麼？雖然未必買到很多，但都足以令你飽肚！網購平台HOME+近日推出夏日優惠「驚喜劃一價」，場內部分商品均以$1、$10、$20、$40、$50、$60及$70發售，最觸目的當然是$1區域。不過記者認為最抵買的定必是Pocky的百力滋餅，因為由原價$65減至$10，而且更是10盒裝即是1盒只需$1，相信可以說是近年最低價。不過需留意「驚喜劃一價」的推廣期由即日起至2021年7月11日，每張訂單每款優惠產品限購一件，數量有限。

按圖看「驚喜劃一價」精選商品：

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除了以上優惠，鍋具亦正在減價，法國牌子特福更進行兩星期的大特賣，過百款產品包括易潔廚具套裝、刀具、食物盒等商品低至65折發售。不喜歡鍋具的話可留意家電部分，氣炸鍋最平$400有找，容量約3.5公斤適合1-3人家庭使用。

按圖看精選廚房用品、家電：