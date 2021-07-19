APITA減價｜精選45件均一價廚具家品　雪平鍋$150孖人牌3百有交易

APITA均一市現已開始，雖然佔地不大，但多款精選家品、廚具皆以均一價格發售，當中不乏名牌廚具，最平$150有交易。另外，不同品牌的廚房用品如廚房紙、日本製洗潔精更以$10發售。
攝影：余曉彤
APITA均一市由即日至7月20日於太古城店超市地庫舉行，大大小小的廚房用品、廚具均可找到。均一市分佈於超市內4個地方並分為4個組別：廚具及廚房收納、家庭清潔用品、紙巾及清潔用品、廚房小物。記者細看認為廚房紙及抹手紙最不可錯過，因各品牌都以$10發售，其中健力士優質萬用紙2卷裝也只售$10，CP值相當高。
超市入口位置的均一市最受歡迎，因為有如一間小型$12店，大部分貨品均以$12發售，部分更低至$10！
記者於場內走了一圈，精選以下抵買的清潔用品、廚房用品等，請按圖看：
+32
以上廚房小物進行減價外，小量的廚具亦進行減價，部分更是日本製，請按下圖：
+3
日期：即日至7月20日
地點：APITA 太古城店 B/F
營業時間：10:00 - 22:00
IKEA低價體驗車｜遊勻18區介紹10款低價好物！白碗布$2.9有樣$1.5Daiso｜西灣河店50件精選廚房神器 分段量匙萬能煮食夾Fans大推廚具減價｜網店HOME+限時驚喜劃一價最平$1 廚具65折袋鼠絲苗$50Le Creuset減價｜鑄鐵鍋單柄煲網店門市低至5折 最平$200買到乜?