入廚貼士｜牛肉解凍只需1樣材料　肉質軟嫩營養不流失血水是關鍵

牛尾湯、黑椒牛仔骨、牛肋條等牛食譜，大多都會選用急凍牛肉來烹調，因價錢相宜且容易找到。不過出來的味道往往好像不夠牛味，或是肉質很韌很乾，然而一個簡單的解凍方法，可以將急凍牛肉的味道保留同時令肉質更軟嫩。
攝影：余曉彤
減少血水流失是營養和美味的關鍵
急凍肉類中，牛肉的質素比較參差更容易沾上雪藏味，肉質和味道自然受影響。儘管急凍牛肉質素或會有部分影響，但原來解凍方法都會影響到急凍牛肉的味道及質感。坊間的解凍方法眾多，然而對急凍牛肉來說只有一個方法最適合，因為解凍時減少流出血水，是保留營養和美味的關鍵！
不管用哪一個解凍方法，往往都會有流下一灘血水，普遍認為那些都會為牛肉帶來腥臭味，但對於牛肉來說原來是味道及部分營養的來源，血水其實是肌紅蛋白（Myoglobin），是一種存在於肌肉組織中的蛋白質，負責肌肉組織的氧氣運輸。而解凍時減少血水流失只需要一樣材料！
按圖看解凍急凍牛肉秘訣及原理：
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