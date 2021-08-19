入廚貼士｜急凍鰻魚5招變高級美食　炭燒香氣肉質軟綿加熱有技巧

超市出售的冷藏蒲燒鰻魚飯竟可變身成高級餐廳質素，更可將雪味轉化成炭燒味？只需準備一種茶葉及處理時跟足以下小撇步，柴皮的冷藏鰻魚都可以「妙手回春」成為一流的蒲燒鰻魚！

攝影：陳嘉杰



鰻魚飯是日本傳統美食，一份質素不低的鰻魚飯至少都要上百元，退而求其次會選擇超市的冷藏鰻魚，倒入附送的鰻魚汁將它們一併加熱，拌飯吃以滿足口腹之慾。然而，超市出售的鰻魚，往往帶點腥臭、肉質乾韌，根本稱不上好味，只有外貌吸引。

急凍鰻魚不一定與「好味」沾不上邊，使用對的方法也可變成高級美食！

冷藏鰻魚一定是不好吃的嗎？未必，其實只要在處理時加多1個步驟，便將肉質回覆軟綿綿及去腥味，而且對比隔水蒸的加熱方法，用小焗爐及茶葉已經可以讓鰻魚散發住濃濃的炭燒香氣！

請按圖看冷藏鰻魚好味秘訣及步驟：

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急凍鰻魚如此「加工」過後，肉質柔軟，充滿肉汁，比起普通加熱後出來的味道，的確大大增加鰻魚的風味，而且不用炭燒也可以將冷冷的鰻魚重獲炭燒香氣，實在有驚喜。

複製名店鰻魚飯

以上的醬汁都是普通的日式燒汁材料，如果想吃到日本鰻魚飯老店うなぎ㐂代川的鰻魚飯滋味，除了跟以上的步驟外，「複製大介」（搞笑藝人組合Ushiro City成員的阿諏訪泰義）在日本節目中亦用廉價鰻魚複製出名餐廳的美味，而他的鰻魚汁食譜與燒汁不一。

只要學到複製大介的技巧，廉價鰻魚都可以搖身一變成高級餐廳出品！（《生活小貼士》節目截圖）

請按圖看「複製大介」鰻魚醬汁秘技：