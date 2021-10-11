梅乾營養｜降血壓助防胃癌4大好處　日醫生教食幾粒幾時食最有效

梅乾，把熟成的梅用鹽醃3-5日再讓太陽曬乾便完成。醃製食物向來都給人不健康的感覺，多吃無益，不過原來適當進食梅乾會為身體帶來益處，而且更有助預防胃癌。到底一日吃多少粒才不過量且為身體帶來好處？



梅乾4大好處

梅乾，是日本人最愛送飯的小菜之一，由於味道豐富放入飯煲一同烹煮或是握作飯糰也令白飯增添味道。除了增添味道外，食用梅乾也有不少好處，日本醫學節目《健康原因講多D》邀請了和歌山縣立醫科大學宇都宮洋才准教授講解食用梅乾的4個好處：預防高血壓同動脈硬化、抑制血糖上升、燃燒體內脂肪細胞及預防胃癌。

雖說梅乾是醃製品，但它的健康價值原來好高。（資料圖片/歐嘉樂攝）

眾所周知梅乾含有的鹽分比較多，身體攝取過多鹽分會引致高血壓及水腫，不過宇都宮教授指梅乾中的鹽分原來不會引致高血壓，反而有助預防高血壓。除此之外，教授更研究出梅乾內其他成分都對身體有正面影響。

請按圖看進食梅乾對身體的4大益處：

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梅乾日食幾多粒、幾時食最好？

儘管梅乾的好處多，但食用過量都會帶來反效果，宇都宮教授建議每日食2粒梅乾是比較理想，最好每日習慣性地食用是最能為身體帶來益處。不過，始終屬醃製食物其鹽分含量也不可忽視，宇都宮教授指購買時可多注意營養標籤，選減鹽的梅乾。

宇都宮教授建議每日食2粒梅乾是比較理想，最好每日習慣性地食用是最能為身體帶來益處。（《健康原因講多D》影片截圖）

請按圖看宇都宮教授對選擇梅乾的建議：