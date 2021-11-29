許留山結業｜許留山芒果成集體回憶　多芒小丸子5大經典芒果食譜

香港老牌甜品店許留山全線結業，逾半世紀60年的老字號變成港人集體回憶。「芒椰奶西」恐成絕響，其他芒果甜品或要靠自己料理，重拾昔日回憶。



盛極一時的許留山，全盛時期在香港有五十多間分店，開業於60年代，由傳統涼茶店到80年代兼賣甜品、小食，1992年首創芒果西米撈掀起風潮，後來芒果特飲「芒椰奶西」成了皇牌，在許留山門面常常有一大排芒果「裝飾」吸引途人注意，並藉此突顯自家芒果系列產品的超凡地位。除了「芒椰奶西」，芒果西米撈、芒果蘆薈爽、芒果撈嘢、多芒撈河、多芒小丸子等均口碑載道。

最後一間位於油塘的許留山分店已正式結業。（羅國輝攝）

本年中許留山因無力償還債務，被法院下令清盤，最後一間分店於油塘大本營亦已結業，喜歡緬懷或愛芒果甜品的朋友，不能再光顧原創老店，或許可嘗試在空餘時候親手製作許留山過往的美食，重溫昔日情懷，以下5份食譜與眾分享。

多芒小丸子

年青時與同學到觀塘的許留山吃多芒小丸子，觀塘尚未重建，車仔麵檔、二手書店甚至甜品店外的巴士站還在。同學點芒果撈嘢、多芒小丸子，甚至會點我們都不理解的雪蛤膏說要滋補。那些是奢侈的下課甜品，一個月也未能吃一次。後來，價錢愈來愈貴，又成了遊客必到之地，從此甚少踏足。

多芒小丸子（黎家浩攝）

多芒撈河

多芒撈河即是芒果「河粉」，雖名為「河粉」，但它是甜品，口感好比涼粉一樣爽爽滑滑宛如白色的「河粉」。那些年爸媽說要吃牛腩河、雲吞河，我卻嚷着吃許留山的「芒果河」，父母覺得這些「玩意」不正經從不就範。

芒果河粉（詹郭敏攝）

芒果河粉食譜

芒果布甸

許留山的芒果布甸，滿滿的一球雪糕、芒果汁和芒果粒粒，媲美香蕉船的甜蜜滋味，那時你還捉緊我手臂，說要幸福同享。韶華都過去了。

芒果布甸（陳泳嵐攝）

芒果布甸食譜

楊枝甘露

那是春天時分，春困使人疲乏，一碗楊枝甘露，柚子、芒果、西米，再來一球芒果雪糕，仿如甜美的雨露叫人精神喚發。外婆最愛楊枝甘露的酸甜味，邊吃邊咧嘴微笑，霎眼泛起童真。你還好嗎？

楊枝甘露（歐嘉樂攝）

楊枝甘露食譜

芒果糯米糍

糯米糍要黃色皮、要白色皮；要芒果片、芒果粒…莫論何事都要爭辯一番，各不相讓的二人到最後分開或是註定一起。合久也許必分，即使60年的老字號如許留山，到此也曲終人散。讓美好的回憶存留，讓不快的留在過去。人不要站在原地問意義，要走起來才知方向。

芒果糯米糍（李思敏攝）