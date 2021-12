GODIVA雪糕Orasi植物奶含致癌物停售　附12款安全食用雪糕名單

6款GODIVA雪糕、3款Wow Zero雪糕、2款Orasi植物奶可能含可致癌物環氧乙烷,食安中心於呼籲市民不要食用。環氧乙烷是歐盟禁用的除害劑,為審慎起見,進口商已按食安中心指示將受影響批次的產品下架及停售,並展開回收,如果業界持有有關產品,應立即停止使用或出售。



按圖了解受影響食品清單︰

品牌︰GODIVA

1.Chocolate Cheesecake Flavoured Ice Cream

2.Milk Chocolate Frozen Confection with Dark Chocolate

3.Belgian Dark Chocolate Ice Cream

4.Vanilla Flavoured Cocoa Infused Ice Cream

5.Caramel Coffee Frozen Confection with Dark Chocolate Chips

6.Strawberry Ice Cream with Dark Chocolate Chips

品牌︰Wow Zero

1.Blueberry no added sugar ice cream

2.Earl Grey no added sugar ice cream

3.Dark Chocolate no added sugar ice cream

品牌︰Orasi

1. Orasi Hazelnut Drink

2. Orasi Walnut Drink

食安中心發言人表示,中心接獲歐洲聯盟委員會食品和飼料快速預警系統(預警系統)的通報,指上述GODIVA產品所使用的穩定劑被驗出含有歐盟禁用的除害劑環氧乙烷,Orasi 2款飲品所使用的刺槐豆膠也被驗出環氧乙烷。中心得悉事件後,隨即聯絡本地有關進口商跟進,初步調查發現上述進口商曾進口受影響批次的有關產品。

食用或會頭痛肚瀉傷肝腎 嚴重可致命

環氧乙烷是除害蟲劑,包括毒殺昆蟲及老鼠,對人體有毒,其後發現具致癌性,有可能導致嘔吐、噁心、腹瀉、頭痛、暈眩、呼吸困難等症狀,甚至可能出現肝、腎傷害及昏迷現象,嚴重者或引起死亡。為審慎起見,食安中心已指示上述進口商將受影響批次的產品下架及停售,並展開回收,並呼籲市民如購入受影響批次的產品,應停止食用。市民如欲查詢上述產品的回收事宜,可於辦公時間致電上述進口商熱線3765 5818。

適量的添加劑不構成直接的健康風險,但當多種添加劑與原料混合時,不排除出現毒性效應,影響雪糕的食用安全。(VCG)

12款雪糕安全食用 不含類雌激素減致癌不育風險

除了除害劑環氧乙烷問題外,雪糕中的類雌激素也曾受食品安全檢測機構的關注,水中銀(小魚親測)曾經從本港各大超市,包括百佳、city'super、一田百貨及7-11便利店選購了9個雪糕品牌,例如Nestle、Haagen-Dazs、Dreyer's、MOVENPICK及LILY & RAN等,共29款雪糕樣本作毒性檢測。當中有12個(41%)雪糕樣本品質卓越,沒有發現毒物,獲「綠魚」標籤。

按下圖了解12款最安全雪糕名單(由售價低至高排列)︰

