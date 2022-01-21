賀年海味2022｜安記南北行7海味禮盒$298有鮑魚花膠　花膠要點發?

轉眼就到農曆新年，還未想到拜年禮物送甚麼好？除了賀年糕點，參茸海味同樣受歡迎，以下推介幾款老字號人氣海味禮盒福袋，還有不同新春優惠，送禮自用、入饌進補都適宜。



余仁生海味福袋$288免運費 任選禮盒2件75折

余仁生當然不只有白鳳丸和保嬰丹，還有不少參茸海味、養生湯包。余仁生今年更推出網店限定新春福袋$288起，有齊花菇、蝴蝶膠、羊肚菌，以及即飲養生湯包和龜苓膏，單買福袋都送貨上門免運費；而各式海味禮盒最平$198起，任選2件75折，首次下載余仁生App更送$100優惠券！

按圖即看余仁生禮盒和價格：

余仁生

網址：https://shop.euyansang.com.hk

電話：2544 3308

*網店滿$588輸入優惠碼 "TIGER" 減$88



南北行散賣海味更靈活 必買日本元貝禮盒

每年工展會，南北行海味都是眾人搶購對象之一，但其實網店也一樣實惠！今個新春南北行推出網店限定至尊三寶禮盒，只需$268便有齊中國花菇、日本元貝和非洲花膠，屬於入門級禮盒，想豪氣一點，不妨升級購買鮑魚至尊三寶福袋$528，除了以上三寶，還有即食鮑魚螺片、蟲草和湯包等。

想自用網店亦有多種散裝海味出售，購物滿$500免運費，多買還會送燉湯、特級鹿茸菇和花菇等贈品。

按圖即看南北行禮盒和價格：

南北行

網址：www.nampeihong.com

電話：2742 9811

*網店購物滿$500免運費



官燕棧鮑魚福袋35折 $388有齊鮑魚元貝花菇

近年流行即食鮑魚，處理方便可隨時加餸！官燕棧推出的「虎虎生威福袋」包含3罐紅燒鮑魚、花膠、螺片和海蜇等，送禮時便不怕對方不懂得處理海味，價錢只需$298，即原價35折起，多買幾套送禮也不心疼！

當然官燕棧也有傳統海味禮盒，例如金玉滿堂呈祥禮盒$388便有鮑魚、元貝和花菇；而皇牌元貝、花菇禮盒買2盒即享92折。

按圖即看官燕棧禮盒和價格：

官燕棧

網址：www.ibnest.com/

電話：2390 6668

*網店購物滿$800免運費



安記海味禮籃多選擇 $1,388享鮑參翅肚花菇

想豪華豐盛一點，除了海味禮盒，還可選海味禮籃！安記海味由花菇元貝、花膠海參螺片，到即食鮑參翅肚應有盡有，一個海味禮籃便包羅萬有，實用又得體。

安記海味有多款禮籃選擇，其中「經典海味禮籃」（售價$2,388）就有挪威花膠、北海道元貝和非洲螺片，還有多款即食鮑參翅肚，想實惠一點的話入手「悅意海味禮籃」，只需$1,388便有齊即食鮑參翅、花膠，花菇禮盒和元貝XO醬。

按圖即看安記海味禮盒和價格：

安記海味

網址：https://www.onkee.com/

電話：2544 6336

*1月19日後收到的送貨訂單將於啟市2月7日(初七)後處理



尚品門市逾45間 CP值高海鱸魚花膠筒入門必選

尚品以「崇尚品質。天然健康」為宗旨，提供產地直送花膠、冬蟲夏草、鮑魚等海味乾貨，現時全港有45間分店，購買非常方便。

今個新年尚品推出多個福袋和禮盒，價格由$368起，如虎虎生威鮑魚福袋，除了有3款即食鮑魚外，還有鱈魚膠和花菇；而想買入門級平靚正花膠必買海鱸魚花膠筒，每盒共62-72隻，口感爽滑易浸發，適合燜煮。

按圖即看官燕棧禮盒和價格：

尚品

網址：https://www.premierfood.com.hk/

電話：2291 6201

*網店滿$688輸入優惠碼 "CNY28" 即減$28

*網店滿$500免運費



阿一鮑魚「祿」福袋$298 有招牌紅燒元貝鮑花菇鮑

講起鮑魚，大家都會想到阿一鮑魚，它擅長創造不同口味的即食鮑魚，例如蠔皇鮑魚、紅燒元貝、川味麻辣等，味道不輸給酒樓的新鮮鮑魚菜式呢。

今個新年阿一鮑魚推出阿一「祿」福袋$298，除了有招牌紅燒元貝鮑和紅燒花菇鮑外，還有鮑魚汁、黑木耳及鮑魚蝦子麵等一套6件，有意入手的朋友便別再猶豫了，因為網站的海味系列將近全部沽清！

阿一「祿」福袋$298（阿一鮑魚）

阿一鮑魚

網址：https://www.ahyatfood.com/

*網店滿$600免運費



樓上燕窩特價不時更新 會員價平$100

樓上燕窩一向認為「食好啲」的關鍵在於均衡飲食，從世界各地搜羅食材，種類比一般海味連鎖店更多元化，一次性消費滿$500即可登記做會員，成為會員可享價格優惠，以特選海味禮盒$1,938為例，會員價只需$1,838便可有齊一級花膠筒、日本厚花菇和北海道大元貝。

按圖即看樓上禮盒和價格：

樓上

網址：https://www.hkjebn.com/

電話：2300 1800

*消費滿$500即可登記做會員



花膠浸發3大貼士 切忌用熱水

花膠含豐富蛋白質，能夠滋陰養顏，補腎益氣，男女老少都適合，不過從海味舖買來的花膠，記緊先用凍水浸發至軟身才可烹調，過程至少10小時，即看以下浸發花膠方法吧。

按圖學浸發花膠的步驟：

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