鼎爺食譜｜豉蒜天使蝦蒸完不蜷縮有竅妙　急凍蝦1招正確解凍免霉

蝦，多是筵席中的常客，在冬至、新年的團年飯中，常見白灼蝦、蒸大蝦、蒜蓉蝦……這道豉蒜天使蝦由鼎爺炮製，簡易不複雜，豆豉香、蒜蓉香濃郁惹味，是五味紛陳的佳餚。



豉蒜天使蝦香味濃郁 蝦肚剪幾刀蒸完不蜷縮

鼎爺（李家鼎）以往在《阿爺廚房》示範了眾多菜餚，「豉蒜天使蝦」是一道家常菜，兼具可宴客的賣相。先剪開天使蝦背部，挑去蝦腸。想天使蝦蒸熟時保持挺直，就在蝦肚位置剪幾刀。

請按下圖看阿爺「豉蒜天使蝦」食譜及入廚貼士︰

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然後，準備好配料，將蒜、豆豉、乾蔥、薑切碎，加糖、油及鹽拌勻。接着，將蝦放於碟上，鋪上拌好的豆豉餡，放入蒸爐，用大火蒸約6-7分鐘，當蝦快要熟了，把熱油灒入蝦中完成。

鼎爺【豉蒜天使蝦】食譜

材料： 豆豉 15克 、蒜13克 、天使藍蝦8-10隻 、乾蔥13克 、薑3克 、糖2茶匙 、鹽少許 、油2茶匙。



做法 ︰

1.剪開天使蝦背部，挑去蝦腸

2.在天使蝦肚位剪數刀。

3.蒜、豆豉、乾蔥、薑切碎。

4.將豆豉、蒜、薑及乾蔥拌勻。

5.加糖、油及鹽拌勻。

6.蝦放於碟上，鋪上豆豉餡。

7.放入蒸爐。

8.大火蒸約6-7分鐘。

9.蝦快熟時，把熱油灒入蝦中完成。

冷凍蝦最錯誤的解凍法 在雪櫃解凍蝦肉易霉爛

如果並非用新鮮蝦，是用冷凍庫冷凍保存的鮮蝦，在烹調前要解凍是必須的步驟。不過，解凍方法不妥當，十分影響蝦肉的口感，有時明明買了很好的大蝦，但烹調後吃起來，肉質鬆散，沒有彈性，像是霉霉爛爛似的。這可能是錯誤的退冰方法所致，用錯方法解凍，更可能導致細菌滋生，引起食用安全的疑慮。

想吃不霉、不軟爛的冷凍蝦，記得做對的退冰方法。按下圖了解更多︰

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