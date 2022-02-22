新冠肺炎｜巴西牛肉波蘭豬皮染新冠病毒！專家教凍肉水果消毒5招

第五波新冠肺炎疫情持續上升，避免染疫，防疫措施當然要做足。昨晚（21日）食安中心表示有批進口的巴西冷藏牛肉及波蘭豬皮的包裝和內包裝對新冠病毒檢測呈陽性，並已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀。事實上，每次回家後不止我們的手、隨身物品需要消毒，乾貨、急凍食品亦同樣需要徹底清潔，然而買回來的貨品該如何消毒才安全？



進口牛肉豬皮4樣本驗出新冠病毒 幸未流出市面

食安中心昨晚（21日）表示，早前由巴西海運進口的冷藏牛肉，抽取共36個樣本檢測，發現有一個外包裝樣本，及兩個內包裝樣本對新冠病毒檢測呈陽性。另一批由波蘭經海運進口的冷藏豬皮，亦發現一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。食安中心指，兩批凍肉進口後分別一直存放於青衣及荃灣一個倉庫，沒有流出市面，並已指令將涉事的凍肉全部銷毀。

食安中心示有批進口的巴西冷藏牛肉及波蘭豬皮的包裝和內包裝對新冠病毒檢測呈陽性。（Shutterbug75@pixabay）

新冠病毒於低溫環境可存活1個月

低溫環境看似會把病毒「凍死」，但對新冠病毒而言低溫才是有利存活的環境，香港科技大學化學系研究助理教授張栢恒博士曾在TVB節目《東張西望》稱，在低溫的情況下（冰箱-20°C、雪櫃4°C、室溫26°C），病毒的存活性比起高溫（>50°C）的較大，其存活率可長達1個月。

港大醫學院公共衞生學院公共衞生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，亦曾研究新型冠狀病毒 (SARS-CoV-2) 在不同環境的感染力，發現病毒在愈高溫的環境下，愈快失去感染力。所需時間如下：

4℃：14日後病毒仍然穩定

22℃：14日

37℃：2日

56℃：30分鐘

70℃： 5分鐘



因此最安全的做法定必是回家後，利用高溫將食物包裝進行消毒清潔。

港大醫學院公共衞生學院發表研究，在不同溫度下，新冠病毒的存活情況。（圖片：港大醫學院）

非包裝、包裝食物如何消毒？

我們進行消毒清潔會用漂白水、酒精等，可是食物應該用什麼作消毒劑？感染及傳染病專科醫生曾祈殷也在節目中指稀釋的梘液水都已經足夠殺死病菌。至於食物本身有新冠病毒依附的話，在煮食過程中的高溫已有效殺死病菌，毋須太擔心。謹記處理食物時不應接觸自己的眼耳口鼻，其後亦應盡快洗手。

請按圖看買餸防疫及如何消毒處理急凍肉類及海鮮5大貼士：

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購物防疫5招

1. 購買有包裝貸品

2. 回家後清洗包裝表面

3. 先清洗後煮熟

4. 70°C熱水浸

5. 每次使用環保袋後需消毒

