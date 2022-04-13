復活節｜Kinder出奇蛋疑染沙門氏菌回收！復活蛋3食譜染紅至正宗

Kinder出奇蛋早前有兩款朱古力疑受沙門氏菌污染，食安中心建議業界停用、下架及停售所有生產自費列羅（Ferrero）位於比利時阿爾隆廠房的健達產品，並呼籲市民不要食用有關產品。今個復活節一次過滿足3個願望的心願可能落空，但一次過整3款復活蛋應節，一樣開心。



食安中心早前（4月8、9日）發出食物警報，指kinder健達兩款朱古力產品疑受沙門氏菌污染，但經初步調查後發現，除了以下已停售及回收的產品外，並未發現其他相關產品在香港出售。

按圖看Kinder健達近日疑涉受沙門氏菌污染產品詳情：

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復活蛋原是紅色 象徵耶穌為世人流的血

復活節最開心當然是連放幾天假期，小朋友看見七彩繽紛的復活蛋也分外興奮。但歐洲人的復活蛋，原來是紅色的，象徵着耶穌為世人犠牲而流的血，看來就像我們傳統生日吃的紅雞蛋。以前中國的紅雞蛋多以化學色素染紅，西方傳統則會以紅洋葱皮和白醋煲水浸泡，現今則以帶甜味的紅菜頭天然染色較受歡迎。

復活節快到，應節的紅色糖醋復活蛋製法簡單，最重要先準備個蛋模型！

糖醋復活蛋食譜（01製圖）

【搞鬼復活蛋】天然染色紅雞蛋紀念耶穌受難 糖醋蛋食譜酸甜醒胃

集體回憶 大菜糕凍蛋透心涼

紅雞蛋外，還有一款大菜糕彩蛋，是早年香港的街頭人氣小食，打開彩蛋膠殼，有雪白晶瑩的大菜糕凍蛋，清爽冰涼深得小朋友歡心，但現在已變成不少香港人的集體回憶了。用來作慶祝復活節的小食，該比容易致胖的朱古力蛋更受女生歡迎，今次還加入椰青水，增添泰式風味涼透心。

泰式椰青復活蛋食譜（01製圖）

【搞鬼復活蛋】泰式椰青復活蛋食譜 晶瑩白滑透心涼

魚子醬魔鬼蛋 復活節小吃

復活節吃蛋，皆因雞蛋擁有二次生命，第1次是從母雞誕下雞蛋的「新生」，第2次是雞蛋孵出小雞，雞仔破殼而出「再生」，象徵耶穌復活「重生」。魔鬼蛋（Deviled eggs）雖不是復活節小食，卻是歐美著名的派對小吃。把烚好雞蛋去殼切半，取出蛋黃與沙律醬、芥末醬拌勻再填回蛋中，故又稱填料蛋（Stuffed eggs）、俄羅斯蛋（Russian eggs）或調製蛋（Dressed eggs），廚師Leslie更加入魚子醬，味道層次double up！

魚子醬魔鬼蛋食譜（01製圖）

【廚師駕到】魚子醬魔鬼蛋食譜 超簡單Party Food