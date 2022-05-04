入廚貼士｜日本網民煎雞扒獨門秘方 皮脆肉嫩免睇火只加1紙1鍋！
撰文：余曉彤
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煎雞扒，多汁、肉嫩兼脆皮是不少人心中的完美版本，稍不留神便成了柴皮雞。日本一位網民分享自己煎雞扒的獨門秘方，免看火、零技巧，4步驟煎出外皮媲美麥炸雞的雞扒。
煎雞扒看似比煎雞翼來得簡單，需要看顧的只有一面雞皮，不過難免仍會有雞手鴨腳的時候，怕油彈，又煎不熟，雞皮燒焦，雞肉乾過柴皮等，最後成了一塊沒人喜愛的煎雞扒。若不想浪費食材，可參考日本網民煎雞扒的秘方，筆者看到嘖嘖稱奇，想起之前嘗試過用錫紙免看火煎雞翼，不過這位日本網民用的不是錫紙而是牛油紙。
日本網民所分享的方法只需要4步驟，非常簡單，但最令人感到神奇的是雞扒的外皮看似與油炸效果一樣，即使未能試食但仍能感受到外皮香脆的口感，單看照片已令人難以抗拒！
請按圖看牛油紙脆皮雞扒步驟：
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【牛油紙脆皮雞扒】
材料：雞扒、鹽、胡椒粉
做法：
1. 在雞扒表面戳幾個洞，用鹽和胡椒粉醃15分鐘。
2. 冷鍋下油，雞皮向下放入雞扒。
3. 放上雞扒大小的牛油紙。
4. 其後用另一個鍋壓在上面，小火煎約10分鐘，即成。
資料來源：Twitter@nowar1024
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