裹蒸糭食譜｜李家鼎足料裹蒸糭 兩種葉多做1步更堅韌點紮糭最好?
鹹肉糭的包法，你可能已經知道，那今次就學學如何包裹蒸糉吧！李家鼎（鼎爺）曾在無綫節目《阿爺廚房》中，用兩種葉包出幾乎爆餡的裹蒸糉，並示範如何用「井」字形方式將水草把糭包實。
端午節將至，坊間的糭愈出愈多花款，但最經典、萬年不敗的口味還是鹹肉糭與裹蒸糭。兩者最大的分別的就是糭葉，鹹肉糉只用竹葉，但裹蒸糭卻用竹葉和荷葉；前者一般都是金字塔形，後者就是枕頭形。要飽肚的話，必定是吃裹蒸糭，它不但配料更豐富，也比鹹肉糭大。李家鼎（鼎爺）就曾在《阿爺廚房》其中一集，分享自己包裹蒸糭的做法和心得。
請按下圖睇李家鼎包裹蒸糭的材料、步驟和貼士：
李家鼎裹蒸糭食譜
材料：
乾荷葉1塊
乾竹葉6-8塊
鹹水草1紥
糯米(已浸2小時)360克
綠豆邊(已浸1小時)160克
瑤柱2粒
燒鴨1件
五花腩約200克(1條)
鹹蛋黃1隻
冬菇1隻
栗子2-3粒
五香粉5克
鹽1茶匙
糖1茶匙
熟油適量
豉油適量
做法：
1.五花腩起骨、切薄，用糖、油、鹽、水、五香粉和生粉去醃過夜至入味。
2.煲滾一鍋水，烚荷葉、竹葉和鹹水草，在鍋中滴兩滴油。
3.放涼糭葉後開始包糭，在攤開的荷葉上並排鋪三片竹葉上去，鋪糯米、綠豆、五香肉、瑤柱、鹹蛋黃、米等，再鋪上竹葉，捏出糭的尖啄形狀。
4.荷葉蓋過去，盡力按緊，另一邊都一樣包覆，直至四邊都包妥，用鹹水草以「井」字形紮實糭，在每個交界位打結。
5.糭放入鍋中烚3小時，每半小時睇一次火檢查是否需要加水，配熟油、豉油享用即成。
資料來源：《阿爺廚房》
鹹肉糭與裹蒸糭的分別是？
鹹肉糉只用竹葉去包，但裹蒸糭卻用竹葉和荷葉；鹹肉糭一般都是金字塔形，後者就是枕頭形，而且配料更豐富，外形更加大。
為什麼包裹蒸糭要用兩種葉，竹葉和荷葉？
因為裹蒸糭分量很大，只用荷葉起碼都要2、3片，否則一煮就會裂開，也沒有竹葉的香味。
包糭的糉葉應如何處理避免破裂？
李家鼎教路，包糭前一定要烚兩種糭葉和鹹水草，因為竹葉本身易脆，不烚過的話，糭包起來不夠結實。烚到半路再於鍋中滴兩滴油，有助提升葉的韌度！
鹹肉糭和裹蒸糭的紮糭方法有什麼不同？
前者是金字塔形，從兩邊糭腰開始紮繩；但裹蒸糭的包法就是如「包裹」般綑上「井字形」，打足8個結，確保烚糭時不會移位。