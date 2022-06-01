裹蒸糭食譜｜李家鼎足料裹蒸糭　兩種葉多做1步更堅韌點紮糭最好?

鹹肉糭的包法，你可能已經知道，那今次就學學如何包裹蒸糉吧！李家鼎（鼎爺）曾在無綫節目《阿爺廚房》中，用兩種葉包出幾乎爆餡的裹蒸糉，並示範如何用「井」字形方式將水草把糭包實。



端午節將至，坊間的糭愈出愈多花款，但最經典、萬年不敗的口味還是鹹肉糭與裹蒸糭。兩者最大的分別的就是糭葉，鹹肉糉只用竹葉，但裹蒸糭卻用竹葉和荷葉；前者一般都是金字塔形，後者就是枕頭形。要飽肚的話，必定是吃裹蒸糭，它不但配料更豐富，也比鹹肉糭大。李家鼎（鼎爺）就曾在《阿爺廚房》其中一集，分享自己包裹蒸糭的做法和心得。

請按下圖睇李家鼎包裹蒸糭的材料、步驟和貼士：

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兩位也不客氣了，即時開餐食裹蒸糭！（節目截圖：《阿爺廚房》）

李家鼎裹蒸糭食譜



材料：

乾荷葉1塊

乾竹葉6-8塊

鹹水草1紥

糯米(已浸2小時)360克

綠豆邊(已浸1小時)160克

瑤柱2粒

燒鴨1件

五花腩約200克(1條)

鹹蛋黃1隻

冬菇1隻

栗子2-3粒

五香粉5克

鹽1茶匙

糖1茶匙

熟油適量

豉油適量



做法：

1.五花腩起骨、切薄，用糖、油、鹽、水、五香粉和生粉去醃過夜至入味。

2.煲滾一鍋水，烚荷葉、竹葉和鹹水草，在鍋中滴兩滴油。

3.放涼糭葉後開始包糭，在攤開的荷葉上並排鋪三片竹葉上去，鋪糯米、綠豆、五香肉、瑤柱、鹹蛋黃、米等，再鋪上竹葉，捏出糭的尖啄形狀。

4.荷葉蓋過去，盡力按緊，另一邊都一樣包覆，直至四邊都包妥，用鹹水草以「井」字形紮實糭，在每個交界位打結。

5.糭放入鍋中烚3小時，每半小時睇一次火檢查是否需要加水，配熟油、豉油享用即成。



資料來源：《阿爺廚房》