素食展2022｜素肉植物奶零食湯包過千款　3日限定4折起買一送一

亞洲素食展由即日起至6月12日一連三天於會展舉行。記者在現場所見，不少素食品，譬如素肉（植物肉）食材、素零食、方便餐、醬料、養生茶包、保健養生產品、有機蔬菜、純素食品及生酮食品等均割價平賣，我們精選了20款CP值較高的素食健康食品介紹給大家。

攝影︰尹嘉蔚



素食展2022由2022年6月10-12日於會展舉行。（大會提供）

逾600個品牌5,000種產品

本年亞洲素食展共260個展位為觀眾展示最新素食動向，規模更勝往屆，連同同場的樂活博覽，展出超過600個素食、純素、天然、有機及綠色生活品牌和逾5,000種產品，多家商戶提供消費優惠低至四折，包括有機冷榨椰子油由原價$205減至$80 (展位L12)，記得預備手推車、環保袋及保冷袋來盡情選購。每日首50名入展場人士更可獲精美禮品一份，送完即止。

「NEXT 燒肉」植物肉新產品系列，仿製各部分牛肉質感，包括牛肉丼、牛小排、牛肉片等增添食味，獨立包裝一人份，解凍後烹調幾分鐘即食。

其中「NEXT MEAT」攤位，公眾可免費索取食譜參考烹調方法，例如金平牛蒡素牛丼、滑蛋素牛肉飯、咖喱素牛丼、素魚香茄子等。

【NEXT金平牛蒡牛丼食譜】

材料︰

NEXT燒肉1包、牛蒡（小）2條、紅蘿蔔半條、橄欖油1湯匙、麻油1湯匙、味醂2湯匙、水2湯匙、濃醬油1湯匙、炒芝麻1湯匙、砂糖2茶匙、胡椒鹽2茶匙、白飯適量、紫蘇葉2塊。

做法︰

1. 牛蒡斜切片、蘿蔔切絲備用。

2. 將燒肉煎香後備用。

3.於同一鍋中倒入少許橄欖油後，加入牛蒡與紅蘿蔔拌炒，可撒入些許胡椒鹽。

4.將紅蘿蔔與牛蒡炒至金黃後將煎好的燒肉放入鍋中。

5.加入味醂、糖、醬油、水、炒芝麻、胡麻油等調味料並以中火拌炒。

6. 將金平牛蒡燒肉置於白飯上並撒上切絲的紫蘇葉完成。

2022年素食展的素貨心水，因產品眾多，精選以下20款供大家參考︰

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展會更與20間熱門的新派素食餐廳合作，包括土生花、JAJA、素菲亞、Pop Vegan，自助餐樂園素食、素來素往等，觀眾憑展會現場派發的觀眾指南，在6月10至16日期間光顧餐廳可享低至8折的優惠。公眾在場內也可參加多場DIY工作坊及講座分享。

Harmony原蔗糖系列植物奶雪糕，由腰果奶、有機原蔗糖等製成，8款口味包括Valrhona70%黑朱古力、西西里開心果、貓山皇榴槤、檸檬罌粟種子、宇治抹茶、阿芳素芒果、士多啤梨、薄荷黑朱古力、黑芝麻、泰國茶，低飽和脂肪、不含乳製品，額外添加植物纖維塑造質感，適合純素及奶敏感人士，$33/杯。

亞洲素食展詳情：



日期：

6月10-11日（星期五、六）：11:00 am – 8:00 pm

6月12日（星期日）：11:00 am – 7:00 pm



地點：會展3FG展覽廳

票價︰現場購票入場費每位港幣$20



展館範圍（包括展位內）不可飲食或提供試食，展場內有防疫措拖安排，請公眾配合。



*12 歲以下小童及 65 歲或以上長者無須購票入場

*業內人士須出示名片登記



現場購票入場費每位港幣$20，12 歲以下小童及 65 歲或以上長者無須購票入場。

世界整體素食品、植物奶及有機農產品的銷量逐年攀升，香港近年在素食文化發展上已經與全球接軌。進行素食習慣、體驗素食文化、支持食物鏈走向可持續性發展、關心環境保護及動物權益方面的保障，這有賴於公眾接納、支持並行動。