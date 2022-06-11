茶碗蒸食譜｜雞蛋達人茶碗蒸嫩滑9秘技 教蛋湯黃金比例還需1塊布
茶碗蒸（Chawanmushi）是傳統日式小食，有點像中式的蒸水蛋，但湯底和調味等皆有所不同，日式的主要是用鰹魚湯。煮蛋煮到出神入化的日本雞蛋達人友加里，就在其YouTube頻道分享「究極」茶碗蒸食譜，如何調製高湯、蛋和湯的黃金比例、蒸蛋的幾個關鍵，她都詳細解釋，確保你做的茶碗蒸軟滑無比。
在日本考獲「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，多次在電視節目上分享自己煮蛋的食譜和心得，她本人亦有自己的YouTube頻道，經常都會分享雞蛋料理以及其他食譜的短片，而茶碗蒸作為傳統日本料理，當然也少不了。香港人平時都會整蒸水蛋，撇走多餘泡沫、包保鮮紙或錫紙再蒸……這些技巧相信大家早已聽慣聽熟，但製作茶碗蒸的重點卻是要慢、要小火慢慢將蛋蒸熟、焗熟，而非一下子高溫把它逼熟，這樣的效果才會最完美，吃的時候有種在口中滑下喉嚨的感覺！
開始之前，友加里先示範高溫製法，她煮的是鰹魚昆布湯，其實只需3種材料，但你怕麻煩的話，也可以用湯粉沖泡。
請按下圖睇鰹魚高湯製作方法：
請按下圖睇友加里製作茶碗蒸的材料和步驟：
友加里茶碗蒸食譜
材料：
雞蛋2隻
鰹魚高湯360毫升
蝦仁4隻
雞髀肉30克
熟銀杏6粒
鮮菇2隻
鳴門卷4塊
大葉適量（裝飾用）
鹽適量
鰹魚高湯：
鰹魚碎10克
乾昆布10克
水1公升
做法：
1.昆布放入水浸30分鐘，小火煮10分鐘後夾走昆布，加鰹魚碎再小火煮3分鐘，過篩隔走鰹魚碎，高湯放涼備用。
2.雞肉切塊後，放在隔篩以熱水沖洗，瀝乾後加鹽抓醃；蝦仁開背及切半。
3.在量杯打蛋，拂匀後，以蛋和高湯1:3的比例加入放涼了的高湯，過篩。
4.茶碗蒸器皿中，按個人口味放入材料，加蛋液，用錫紙蓋好，有剩的材料也可連高湯蒸，稍後作裝飾。
5.鍋底鋪塊布，小火蒸茶碗蒸8分鐘，鍋蓋不要完全蓋實，可擱兩隻筷子以保留空間，關火後冚蓋焗10分鐘，鋪上裝飾的食材，即成。
資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube
茶碗蒸與中式蒸蛋有什麼分別？
茶碗蒸是日式料理，一般用鰹魚湯底；中式蒸蛋一般用水或雞湯。
傳統茶碗蒸有什麼材料？
除了最基本的雞蛋和高湯外，還有雞肉、蝦仁、鳴門卷、鮮菇、白果等，可按口味自行配搭。
茶碗蒸的蛋和高湯比例是？
蛋和湯的黃金比例是1:3，但每隻蛋大小都不同，建議先用量杯打蛋，量好分量再調整所需高湯分量。
茶碗蒸要用大火嗎？
不，建議用小火蒸8分鐘。由於蛋於大約攝氏60度就會凝固變硬，蒸的時候不要完全冚蓋，可在鍋邊擱兩隻筷子，留點空間，以免鍋的溫度一下子上升太多，蒸好後再關火關蓋焗10分鐘。此外，在鍋底鋪塊布，亦有助防止熱力直接及快速地傳遞到茶碗蒸器皿。