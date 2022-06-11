茶碗蒸食譜｜雞蛋達人茶碗蒸嫩滑9秘技　教蛋湯黃金比例還需1塊布

茶碗蒸（Chawanmushi）是傳統日式小食，有點像中式的蒸水蛋，但湯底和調味等皆有所不同，日式的主要是用鰹魚湯。煮蛋煮到出神入化的日本雞蛋達人友加里，就在其YouTube頻道分享「究極」茶碗蒸食譜，如何調製高湯、蛋和湯的黃金比例、蒸蛋的幾個關鍵，她都詳細解釋，確保你做的茶碗蒸軟滑無比。



在日本考獲「三星侍蛋師」資格的藝人友加里，多次在電視節目上分享自己煮蛋的食譜和心得，她本人亦有自己的YouTube頻道，經常都會分享雞蛋料理以及其他食譜的短片，而茶碗蒸作為傳統日本料理，當然也少不了。香港人平時都會整蒸水蛋，撇走多餘泡沫、包保鮮紙或錫紙再蒸……這些技巧相信大家早已聽慣聽熟，但製作茶碗蒸的重點卻是要慢、要小火慢慢將蛋蒸熟、焗熟，而非一下子高溫把它逼熟，這樣的效果才會最完美，吃的時候有種在口中滑下喉嚨的感覺！

開始之前，友加里先示範高溫製法，她煮的是鰹魚昆布湯，其實只需3種材料，但你怕麻煩的話，也可以用湯粉沖泡。

請按下圖睇鰹魚高湯製作方法：

請按下圖睇友加里製作茶碗蒸的材料和步驟：

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把其餘的材料鋪在茶碗蒸上，便大功高成！（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

非常滑溜，有如布甸般的質感。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里也立即試食。（YouTube截圖：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピ）

友加里茶碗蒸食譜



材料：

雞蛋2隻

鰹魚高湯360毫升

蝦仁4隻

雞髀肉30克

熟銀杏6粒

鮮菇2隻

鳴門卷4塊

大葉適量（裝飾用）

鹽適量



鰹魚高湯：

鰹魚碎10克

乾昆布10克

水1公升



做法：

1.昆布放入水浸30分鐘，小火煮10分鐘後夾走昆布，加鰹魚碎再小火煮3分鐘，過篩隔走鰹魚碎，高湯放涼備用。

2.雞肉切塊後，放在隔篩以熱水沖洗，瀝乾後加鹽抓醃；蝦仁開背及切半。

3.在量杯打蛋，拂匀後，以蛋和高湯1:3的比例加入放涼了的高湯，過篩。

4.茶碗蒸器皿中，按個人口味放入材料，加蛋液，用錫紙蓋好，有剩的材料也可連高湯蒸，稍後作裝飾。

5.鍋底鋪塊布，小火蒸茶碗蒸8分鐘，鍋蓋不要完全蓋實，可擱兩隻筷子以保留空間，關火後冚蓋焗10分鐘，鋪上裝飾的食材，即成。



資料來源：料理研究家ゆかりのおうちで簡単レシピYouTube