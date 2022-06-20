洗碗貼士｜洗潔精唧落百潔布係錯！專家教洗碗10重點要分先後次序

清潔餐具和煮食器皿看似簡單，但原來也有不少學問和注意事項，甚至有先後次序之分，不然會影響清潔效果，更有機會「食菌入肚」。到底正確的洗碗先後次序是如何？洗潔精應直接倒在碗碟上或洗碗海綿，還是先開水稀釋？



碗碟浸過夜細菌增至2900萬個！

洗碗對不少人來說是厭惡性的家務之一，家中總有人會討厭洗碗，常將已用的碗碟浸水以「推遲」洗碗的時間，然而這是個大錯特錯的做法！東京大學的食安研究團隊曾發表一個研究指餐具使用後浸在水中不清洗會加快細菌繁殖，擺放時間愈長，滋生的數量愈多。如果泡在水中超過10小時，細菌會由60-80個增至2900萬個，高達48萬倍，即使利用清潔劑或烘碗機清洗亦難以將所有細菌去除。因此最安全的做法便是用後即時清洗，減少細菌滋生同時亦比較容易清洗。

東京大學的食安研究團隊曾發表研究，發現擺放已使用的碗碟愈長時間，滋生細菌的數量愈多。（GETTYIMAGES）

避免將污糟碗碟疊起 洗潔精應倒在碗碟或海綿上？

為免影響環境衛生及個人健康，碗碟使用後即時清洗是非常重要，想事半功倍更有效率，事前還要作好準備。香港專業進修學校職業訓練學院「家務助理基礎證書」導師關偉祺指，清洗前第一件事必須做的便是分類，先用廚房紙巾清理碗碟/煮食器皿中的剩飯菜汁，易於清洗同時防止去水管造成淤塞。之後，準備一盤暖水並加入適量洗潔精稀釋成皂水。關導師解釋，對比將洗潔精直接落在海綿上，容易造成浪費，泡沫過多亦會把過水時間延長；將洗潔精稀釋會容易分解油污，易於清潔。

清洗前需準備：

1. 用廚房紙巾清理碗碟/煮食器皿中的剩飯菜汁。

2. 先將洗潔精與暖水調和成稀釋清潔劑。



關偉祺先生建議將洗潔精稀釋會容易分解油污，易於清潔。（資料圖片）

洗碗次序：由沒有油污至最多油污清洗

關導師指基本上任何的食具和煮食器皿一律建議使用海綿清洗，目的是減少磨損、保護表面及塗層，特別是附有顏料圖案、高級搪瓷和不銹鋼等。另外，清洗次序亦同樣重要，應由沒有油污的開始，如洗菜盤/筲箕等，其後循序漸進將帶有油污的餐具、碗碟、生肉器皿及鍋具，一一洗擦乾淨。

洗碗都有先後次序，避免油污交叉感染。（photoAC）

請按圖看清洗碗碟先後次序及注意事項：

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正確洗碗次序：

1. 清洗沒有油污的器皿

2. 清洗筷子、餐具

3. 清洗碗碟

4. 清洗盛載生肉器皿

5. 清洗鍋具及鑊

6. 過水

7. 用滾水徹底沖洗

8. 放在有間隔篩中自然晾乾或用廚房紙抹乾

9. 食具乾透後放罝在食具保溫櫃或乾爽密封式的碗櫃內

10. 每次清洗後用消毒清潔劑清洗洗碗用具

