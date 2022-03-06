去污貼士｜過炭酸鈉千年油漬污漬汗漬一次清　暖水熱水效果倍升？

過碳酸鈉，是一種氧系漂白劑，不過其清潔力比梳打粉強大，常添加於洗潔精、洗衣粉中。然而過碳酸鈉不止可以洗衣，亦可用於去除咖啡漬、茶漬、油漬、不鏽鋼污漬等等，用法比梳打粉來得簡單，潔淨效果光潔如新。

攝影：余曉彤



過碳酸鈉天然清潔劑 溫水開溶劑去漬效果佳

過碳酸鈉在香港未必出名，不過在台灣的媽媽Group中並不難找到對它的稱讚，皆因它去漬效果一流，對比以往用清潔三寶左溝右溝更來得方便。過碳酸鈉屬於天然的清潔劑，大多都是用浸泡形式去除污漬，不用擦拭已經可以將污漬完全去除。

過碳酸鈉常用清潔用途：

1. 清潔洗衣槽

2. 去除衣服上的污漬、汗漬

3. 去除水杯碗碟中的咖啡漬、茶漬

4. 不鏽鋼污漬

5. 千年油漬



過碳酸鈉屬於天然的清潔劑，利用浸泡形式去除污漬。

過碳酸鈉的使用方法只有一個，就是用水沖開成溶劑，即可浸泡使用。溶於水中的過碳酸鈉，可以分解成過氧化氫（雙氧水）跟碳酸鈉，溶劑跟梳打粉一樣呈鹼性，當雙氧水跟碳酸鈉互相發揮作用時，便達到漂白殺菌去污的效果。另外，使用過碳酸鈉開水時建議用40°C-50°C水溫的水調和，因為溫熱水有助於加快它的反應速度，縮短清潔時間。同時亦要留意清潔材質的受熱溫度，帶手套操作可避免肌膚不適。

使用過碳酸鈉注意事項：

1. 用溫熱水（40°C-50°C）調和，加快其反應速度。

2. 不可和鹽酸、醋酸類的清潔劑一起混用。

3. 過碳酸鈉溶偏鹼性，帶手套可避免肌膚不適。

4. 留意清潔材質的受熱溫度。



千年油漬、不鏽鋼杯茶漬一次清！

去除污漬經常與力氣一字掛鉤，但利用過炭酸鈉清潔真的可說是不費吹灰之力！筆者實試利用過炭酸鈉清洗一個滿佈茶漬、咖啡漬的不鏽鋼杯，發現去污效果甚為出色，利用溫熱水浸約1小時讓污跡無所遁形，一擦即走如變魔術。

清洗不鏽鋼杯內的前後對比，左手邊為清潔前；右手為清潔前後。

請按圖看過碳酸鈉去茶漬、咖啡漬示範︰

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請按圖看過碳酸鈉去油漬示範：

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對香港人來說過碳酸鈉或者是比較新的清潔粉，對比梳打粉，有售過碳酸鈉的店舖看似不多。不過經筆者觀察，大多的環保裸買店如位於西灣河的「Loop Store」、屯門的「四圍斟」均有售，而筆者則在九龍城的「Common Room337」購買，售價為每100克$6。

筆者則在九龍城的一間裸買店購入，售價為每100克$6，購買時需自備容器。

若然環保裸買店的地方不近，AEON的「Living Plaza」亦有一包包的過碳酸鈉出售，但由於極搶手，未必間間分店有貨。