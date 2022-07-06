早餐貼士｜不宜做早餐6食物熱香餅上榜！1類常作早餐醫生最不建議

早餐你通常吃甚麼？醒神早餐是否有助「醒神」？6種食物最不適合作早餐，以免昏昏欲睡。



中式油炸鬼、黐飯配豆漿，港式茶記早餐，西式全日早餐等，琳瑯滿目的早餐選擇中，台灣醫生高銘鴻在社交平台分享，高糖、高鈉、高油脂的早餐實在要避免。一來令身體負擔增加，二來可能令人昏昏欲睡、腦筋不清楚，食錯早餐導致反效果，使讀書或工作的效率也降低。

要避免高糖、高鈉、高油脂的早餐。（Unsplash）

以下6款早餐宜少吃，避免第一餐便增加腸胃負擔︰

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1.含糖穀物

市售的穀片、穀物早餐並不如大眾所想像的健康，原因是當中加入了大量糖分，不少營養素是人工添加，最不推薦進食。

2.油炸鬼

中式早餐油炸鬼是高熱量的油炸物，不推薦經常食用。

3.熱香餅

熱香餅有較多的精緻澱粉，容易造成餐後血糖劇烈波動，如果再加上楓糖、果醬等，熱量非常高。

4.火腿、煙肉

火腿、煙肉等屬於加工醃肉，醃肉的鈉含量高。世界衞生組織在2015年已經把火腿及煙肉等加工肉列為「1類致癌物」與吸煙同級，吃完要多喝水把多餘的鈉排出。

5. 番茄醬

番茄醬是超高鈉食品，早餐如果吃薯餅加大量番茄醬，很容易鈉超標及帶來額外熱量。

6.果汁

市售的果汁通常加入額外糖分，水果的營養素在榨取過程中會受到破壞，相比喝果汁不如直接吃水果。

參考資料︰高銘鴻醫師FB

哪些早餐會令人昏昏欲睡？ 含糖穀物、番茄醬、果汁 … 含糖穀物有天然營養嗎？ 市售的穀片、穀物早餐被加入了大量糖分、色素，是高度加工的食品，只含有非常少的天然營養成分，不少營養素是人工添加。 火腿和煙肉會致癌？ 世界衞生組織在2015年已經把香腸、火腿及煙肉等加工肉列為「1類致癌物」與吸煙同級。

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