Gi味俱全｜黃淑儀炭燒牛柳食譜簡易白鑊版 教測生熟度1招免過熟
撰文：鄧穎琪
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炭燒牛柳作為燒烤料理，實在很不錯，不過並非人人家裡都有燒烤爐，想吃的話原來用鑊一樣做到同樣效果！黃淑儀（Gigi姐）就曾經示範炭燒牛柳食譜，她只用白鑊就能完成，整個過程免炭爐、免焗爐、不熱氣，她還分享判斷牛柳熟度的小貼士，讓你按口味去燒出相應的生熟度！燒完之後，配上自調日式醬汁，美味立即加倍！
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了炭燒牛柳的做法，她說這道菜改良自燒烤牛柳，即使家裡沒有燒烤爐，用家中的煎鍋都做到。Gigi姐說：「這道菜是我留學日本的弟弟教我做的，日本人真的把肉放在炭爐上燒，把牛柳燒好後蘸汁來吃。但不是家家戶戶都有炭爐，有些人會用焗爐，你用上火燒，一樣可以，但也不是每個家庭有焗爐，我想出的解決辦法就是用白鑊燒！」
要做炭燒牛柳可謂零難度，但最關鍵的問題，Gigi姐認為是生熟度，到底該燒至偏生、半生熟還是較熟呢？曾有大廚教了她一個方法，單用手就能輕鬆分別牛扒三分、五分、七分或是全熟。
請按下圖睇Gigi姐煮炭燒牛柳的材料、做法和貼士：
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黃淑儀炭燒牛柳食譜
材料：
牛柳1條
調味料：
Teriyaki日式燒汁醬油5湯匙
白蘭地1湯匙
白蘿蔔1/4個磨蓉
蒜頭1粒磨蓉
糖1茶匙
檸檬汁1湯匙
做法：
1.鍋燒熱，將牛柳放於白鑊內，燒至外熟內生（每面約8分鐘）。
2.牛柳取出，浸於冰水中（阻止熱力內傳），取出後用布吸乾水分。
3.牛柳切片，蘸已拌勻的調味料食用。
炭燒牛柳一定要用炭爐嗎？
不一定，黃淑儀曾示範用平底煎鍋的做法，白鑊已經可以，全程免炭爐和焗爐。
如何判斷牛柳生熟度？
將食指與拇指輕力觸碰，按下去拇指下方的手掌肌肉位置會發現有點軟，若牛肉跟這個軟度差不多，代表是三分熟；中指觸碰大姆指會硬些少，若牛肉跟這個軟度差不多，代表是半生熟；同一動作以無名指、尾指的觸感相若，則代表...
煎半熟牛柳如何防止過熟？
馬上把燒完的牛柳浸入冰水，阻止熱力向內滲，肉就不會變全熟。