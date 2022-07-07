Gi味俱全｜黃淑儀炭燒牛柳食譜簡易白鑊版　教測生熟度1招免過熟

炭燒牛柳作為燒烤料理，實在很不錯，不過並非人人家裡都有燒烤爐，想吃的話原來用鑊一樣做到同樣效果！黃淑儀（Gigi姐）就曾經示範炭燒牛柳食譜，她只用白鑊就能完成，整個過程免炭爐、免焗爐、不熱氣，她還分享判斷牛柳熟度的小貼士，讓你按口味去燒出相應的生熟度！燒完之後，配上自調日式醬汁，美味立即加倍！



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了炭燒牛柳的做法，她說這道菜改良自燒烤牛柳，即使家裡沒有燒烤爐，用家中的煎鍋都做到。Gigi姐說：「這道菜是我留學日本的弟弟教我做的，日本人真的把肉放在炭爐上燒，把牛柳燒好後蘸汁來吃。但不是家家戶戶都有炭爐，有些人會用焗爐，你用上火燒，一樣可以，但也不是每個家庭有焗爐，我想出的解決辦法就是用白鑊燒！」

炭燒牛柳基本上人人都會喜歡，美味之餘比一般牛柳又不會熱氣！（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

要做炭燒牛柳可謂零難度，但最關鍵的問題，Gigi姐認為是生熟度，到底該燒至偏生、半生熟還是較熟呢？曾有大廚教了她一個方法，單用手就能輕鬆分別牛扒三分、五分、七分或是全熟。

請按下圖睇Gigi姐煮炭燒牛柳的材料、做法和貼士：

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肉的外層已熟，但裡面仍是紅色，如果你怕生的話建議可燒熟一些。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

黃淑儀炭燒牛柳食譜



材料：

牛柳1條



調味料：

Teriyaki日式燒汁醬油5湯匙

白蘭地1湯匙

白蘿蔔1/4個磨蓉

蒜頭1粒磨蓉

糖1茶匙

檸檬汁1湯匙



做法：

1.鍋燒熱，將牛柳放於白鑊內，燒至外熟內生（每面約8分鐘）。

2.牛柳取出，浸於冰水中（阻止熱力內傳），取出後用布吸乾水分。

3.牛柳切片，蘸已拌勻的調味料食用。

