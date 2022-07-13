薄餅食譜｜那不勒斯薄餅體驗班90秒焗好！秘製茄醬多做1步超美味

薄餅（Pizza）你愛吃哪一款批底？除了厚批或是芝心批，傳統的意大利那不勒斯薄餅（Naples）或者會為你帶來別的口感驚喜！批邊外圍微焦脆卜卜；批心口感軟熟，用上Ooni薄餅烤焗爐，只需90秒即可享用一個傳統的意式薄餅！

攝影：余曉彤



意大利薄餅的由來

坊間薄餅店主打厚批或是芝心批，而配料大多都是海鮮、雞肉等，大家都漸漸忘記傳統薄餅的美味及特點。薄餅的發源地意大利那不勒斯（Napoli) ，手製工藝歷史悠久，並於2017年被聯合國教科文組織（UNESCO）列入非物質文化遺產，最具代表性的便是瑪格麗特薄餅（Pizza Margherita），由番茄醬、羅勒和水牛芝士製成。

據說1889年瑪格麗塔皇后（Queen Margherita）到訪那不勒斯，當時餐廳的大廚就為皇后製造了這款薄餅，味道深得皇后歡心，同時亦認為材料的顏色象徵著意大利國旗的顏色，皇后亦因而用她用自己的名字命名這款薄餅。

（amirali mirhashemian/Unsplash）

仿傳統石爐 薄餅只需90秒焗好

傳統意大利薄餅是在石爐、磚爐中烤製，爐內的溫度比家用或是餐廳的來得高，亦因如此而令批邊的外圍效果微焦脆卜卜。大廚Jonathan Glover由搓麵糰開始教授大家手製辣肉腸薄餅，麵糰中加入橄欖油可增加批底的香脆口感；利用蒸餾水製作麵糰可保持穩定性；鹽最後放入以免殺死酵母。Jonathan將發酵好的麵糰搓成直徑8吋的餅底，抹上番茄醬、放上辣肉腸、水牛芝士等，放入已預熱500°C的Ooni薄餅烤焗爐。Ooni薄餅烤焗爐的溫度、外型及物料有如傳統石爐，利用金屬鏟將薄餅在爐內轉數圈，約90秒左右便可出爐，批邊軟熟又帶點脆口、拉絲芝士、切件時細看麵包的組織孔洞，未細嚐已先垂涎。

百搭不敗番茄醬 必先擠出水分及籽

Jonathan擅長於西式料理，薄餅配搭的番茄醬更可說是不敗，美味至極！Jonathan以車厘茄、蒜頭、茄膏、橄欖油、鹽、羅勒匯聚煮成，事前將車厘茄內的水分及籽先榨出，以防出來效果水汪汪、帶苦澀味，將所有材料放入焗盤以200°C焗10分鐘，其後用攪拌機攪拌成醬，開蓋當下誘人的香氣隨即飄散，惹人垂涎。Jonathan指這不止是薄餅醬，更可用作意粉醬或當普通番茄醬使用。

請按圖看那不勒斯薄餅製作過程：

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3小時那不勒斯薄餅班 嘗傳統製法試用薄餅烤焗爐

Steak King舉辦的「那不勒斯薄餅班」可讓你親自體驗搓麵糰及傳統薄餅製法，對比連鎖薄餅店的厚批，Jonathan選用了酸種麵糰薄餅底，帶有嚼勁及脆口質感的批底更易入口，身體更容易消化、升糖指數也相對地低。課堂上，除了製作薄餅，還學習到麵糰發酵的相關知識，在家中也可嘗試自製酸種麵包。

Jonathan Glover為Steak King創辦人，擅長於西式料理，是次那不勒斯薄餅班的導師。

Steak King Market

地址︰黃竹坑道40號貴寶工業大廈16樓A室（港鐵站B出口）

電話︰9095 1817

收費：每位$750，即場購買Ooni Pizza爐具及產品，可享有95折優惠

上課時間：2022年7月16日（六）11:30-14:30

網址：https://steak-king.com/zh/collections/events/products/intro-to-neapolitan-pizza-using-the-ooni-pizza-oven

