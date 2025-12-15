煎蠔餅食譜｜潮式蠔餅簡易做法、5貼士黏稠不鬆散必加2種粉

蠔餅（蠔烙）是打冷必吃的小食，脆卜卜有蛋香，還吃到一粒粒蠔仔。黃淑儀曾在節目中示範蠔烙的做法，又指雖然潮式蠔烙與台式蚵仔煎材料一樣，做法卻大有分別。她又分享了洗蠔、拌材料等小貼士，想蠔餅成形不鬆散，除生粉外還要多加1種粉！



潮式蠔餅、蚵仔煎做法 哪個正宗？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了煎蠔烙的做法，她說一直以來都是吃潮式的蠔餅，而自己亦跟潮州人學師，直至有次去台灣逛夜市，見到當地的蚵仔煎，儘管材料與潮州一樣，但烹調方法完全不一，讓她十分困惑，並好奇究竟哪個方法才是正宗。

於是Gigi姐再請教潮州朋友，對方說：「潮州都有分不同地區，由閩南人或正宗潮州人做都有，真的會完全不同，而閩南人和台灣人的做法就比較似。」這次，Gigi姐將分享自己學的正宗潮式煎蠔烙食譜。

Gigi姐本來搞不清楚潮式和閩南式蠔餅有何分別。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

煎蠔餅用什麼粉?

單用粟粉，粉漿較易水汪汪，而加了番薯粉則較「掛得住」，因為它比粉漿黏稠，煎起來不會卸。

黃淑儀煎蠔餅食譜

煎蠔餅材料：

蠔仔300克（加鹽和麵粉洗淨，索乾，切粒，若用桶蠔請切小粒）

乾葱頭2粒（切碎、爆香備用）

芫荽1棵（切碎）

鴨蛋2個（排）

幼粒番薯粉3湯匙

粟粉1茶匙

胡椒粉適量

五香粉少許

魚露1茶匙

油半茶匙

煎蠔餅做法：

1.蠔仔加鹽和麵粉洗淨、沖水，重複一次，吸乾蠔，切粒。把全部材料（除蠔粒、乾葱茸外）混合後拌勻。

2.煮之前再加入蠔粒、乾葱茸混合，用慢火熱油煎香兩面即可。

Gigi姐做的煎蠔烙。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

煎蠔餅貼士

1. 建議用麵粉和鹽清洗蠔仔，以抓洗方式輕力搓揉，不要太大力洗，此舉能使蠔肉變得乾淨和雪白。

2. 蠔仔不是經常有售，想吃又買不到的話，可以用桶蠔切小粒代替。

3. 做蠔餅人們喜用鴨蛋，但有些人嫌腥，Gigi姐說可用雞蛋取代，但她自己還是愛用鴨蛋，其他材料則不變。

4.單用粟粉，粉漿較易水汪汪，而加了番薯粉則較「掛得住」，因為它比粉漿黏稠，煎起來不會卸。

5.蠔肉別急著加到蛋液裡，煎之前才加，Gigi姐說這樣蠔烙才不易散，蠔亦爽滑。

資料來源：《Gi味俱全》第三季