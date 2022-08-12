雪櫃衛生｜雪櫃長期沒清理髒如馬桶恐誘發肝癌！防中毒使用7守則

雪櫃並非萬能，食物擺入雪櫃存放太耐也會變壞、腐爛和發霉。如果雪櫃長期凌亂不堪，不清潔、不執拾，會影響食物安全，有可能造成食物中毒，如果誤吃有毒食物，可能增加患肝癌的風險。



雪櫃衛生守則7條 冷藏食物久放不吃會發霉

部分民眾缺乏雪櫃的衛生及安全意識，食物久放不吃，未妥善包好食物，生熟食物擺放太近等。台灣功能醫學營養師呂美寶表示雪櫃應定期清潔，否則將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近，大大影響食物安全，引發有毒食物，長期不改壞習慣，不至腸胃有毛病，肝臟也可能有損，嚴重可致肝癌。

若忽略雪櫃的衛生，食物久放不吃，可引致食物腐爛發霉。（資料圖片）

按圖了解使用使用雪櫃7項安全衛生守則︰

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台灣功能醫學營養師呂美寶表示雪櫃如果沒有定期清潔，將產生大量的細菌及黴菌，污糟程度可能和馬桶相近。（資料圖片）

分裝細份多用真空包裝 減少水和空氣接觸食物

呂美寶營養師提醒民眾，剛煮好的食物先分裝成細份，建議使用玻璃容器盛載，較不會有因酸或熱溶出有害物質的疑慮；飲料或乳製品等無法一次性吃完的食物，預先分裝，避免吃剩的食物沾到唾液而滋生細菌。冷藏過的食物應充分加熱至超過60℃才食用較安全，食物在室溫下擺放超過2小時不要再吃避免感染病菌。

未吃的蔬果最好用乾淨的紙包裹，然後放入密封盒才放入雪櫃，可減少水珠形成，延長保存期限。如果條件可以，多用真空包裝食物，可保持食物的新鮮，因為水和空氣容易造成食物腐壞。

即使食物在膠盒內並存放於雪櫃，水珠及空氣亦會令霉菌在食物上滋生。（資料圖片）

雪櫃門不要常開閂 冷藏習慣「先進先出」

此外，要規劃生熟食物放置的區域以避免細菌交叉感染，宜用透明的容器分裝，一目瞭然可快速拿出食物，避免打開雪櫃門太耐令溫度流失。在購買食物時，宜先了解食物本身的食用日期，食用前也記得先觀察食物的狀態，避免吃到變質的食物。最後，保持先進先出的食物冷藏習慣，將快過期的食物放到最外面，並且不忘檢查雪櫃有無過期的食物。

食物放入雪櫃前要先包裝妥當，並且留意食用日期。（資料圖片）

食物放入雪櫃後為什麼會發霉？ 食物久放不吃，未妥善包好食物，雪櫃內的水珠和空氣容易造成食物腐壞及發霉。 食物要加熱或翻熱多久才安全可吃？ 冷藏過的食物應充分加熱至超過60℃才食用較安全。 食物在室溫下可擺放多久？ 如果食物在室溫下擺放超過2小時，不要再吃了，避免感染病菌。

參考資料︰中天快點TV