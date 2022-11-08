藍帶課程︳藍帶尖沙咀開班11月限定　大師級親授法式甜品西餐名菜

K11 MUSEA、Artisan Lounge與國際頂尖廚藝學校藍帶國際學院推出短期烹飪課程，由名廚親授西式烹飪與糕點甜品，一堂學費2千幾，可以學一道西式佳餚或一樣法式糕點甜品。



1895年創立於巴黎的藍帶國際被認為是世界聞名的廚藝及款待業管理學校之一，藍帶在全球20個國家/地區擁有35 間學校，每年有超過2萬名來自100多個不同國家/地區的學生就讀，當中有我們熟悉的毛舜筠（MO 姐）、徐菁遙（Suki）、Amanda S.（龍玥心）、蔣怡（Coco）、黃婉曼（Icy）…… 藍帶的課程涵蓋廚藝證書、文憑到學士、碩士學位課程。今年2022年在香港與K11 MUSEA、Artisan Lounge攜手開辦短期課程，由藍帶國際學院日本校行政主廚 Gilles Company 和藍帶國際學院巴黎總校甜點技術總監 Fabrice Danniel 主理。

課堂場地（大會提供）

11 月 11 至 30 日期間（星期一除外），藍帶國際學院將在 K11 MUSEA 的Gentry Club 舉辦共51場烹飪工作坊，工作坊一日三場，學費港幣$2680（會員價）或港幣$2880 （非會員價）。每場工作坊3小時，每堂小班教學限8人參加，確保不同烹飪水平的參加者能樂在其中，製作引以自豪的西式佳餚或甜品。

課程主要涵蓋兩大類，西式烹飪與糕點甜品，呈獻一系列招牌法國菜、地區精選美點和以現代烹飪手法重新演繹的經典佳餚。

【西式烹飪課程 CUISINE Workshop】

．巴斯克燉雞配藏紅花飯

．巴斯克、芝士和松露三式奄列

．加泰羅尼亞風味雞肉配西班牙海鮮飯

．香草羊肉餅伴香汁蔬菜

．香脆鱈魚扒配蠶豆及西班牙辣肉腸伴紅椒醬

．青胡椒醬脆鴨胸配薯餅

．檸檬多寶魚柳配格勒諾布爾式牛油烚薯仔

．火腿康提芝士多士配雞蛋及松露

．俄式牛柳飯

【糕點甜品課程 PÂTISSERIE Workshop】

曲奇及法式小甜品：

．布列塔尼牛油酥餅（Galette Bretonne）

．朱古力曲奇及蒙地安乾果朱古力（Mendiants）

．Ganache朱古力夾心及鹽味牛油焦糖馬卡龍（Macaron）

．士多啤梨撻

．巴黎布雷斯特閃電泡芙（Éclair）

．開心果及覆盆子馬卡龍（Macaron）

．松露朱古力及蒙地安乾果朱古力（Mendiants）

．朱古力 Speculos 餅撻

．現代風閃電泡芙（Éclair）

．蒙布朗（Mont Blanc）

按圖有課程時間表及課堂作品參考︰

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參加者完成課程後，可獲贈由藍帶國際學院頒發的證書，及一系列藍帶國際學院的品牌紀念品，包括廚師帽、圍裙、毛巾和保溫袋。

課堂場地（大會提供）

藍帶國際學院烹飪工作坊：

日期： 2022 年 11 月 11 至 30 日（星期一除外）

時間：上午10 時至下午1 時；下午 2 時至5 時；晚上6 時至 9 時

地點：香港九龍尖沙咀梳士巴利道18 號Victoria Dockside K11 MUSEA 8 樓Gentry Club

課程時數：每節 3 小時

導師：藍帶國際學院日本校行政主廚 Gilles Company/ 藍帶國際學院巴黎總校甜點技術總監 Fabrice Danniel

費用：港幣2680 元（會員價）、 港幣 2880 元（非會員價）

報名方法︰K11 Musea官網-活動-藍帶國際學院烹飪工作坊

藍帶國際學院日本主廚指導。（大會提供）

藍帶國際學院日本校行政主廚檔案︰

主廚 Gilles Company 生於法國布根地第戎，早年師承多名米芝蓮星級大廚，其後躍升為於米芝蓮星級餐廳 La Chouette 及英國 French Horn Hotel 的頂尖廚師，曾接待戴安娜王妃、戴卓爾夫人等名人。

主廚 Fabrice Danniel 生於法國南部昂蒂布，曾在法國和中東多間知名餐廳工作，後來成為多間酒店及米芝蓮星級餐廳的糕餅主廚，包括法國康城 Martinez Hotel、巴黎 Henri Faugeron、Lucas Carton 和 Le Pavillon Elysée Lenôtre 餐廳。隨後，他進軍海外，在瑞士 Restaurant de l'Hôtel de Ville 餐廳及黎巴嫩豪華酒店 Les Suites 工作。