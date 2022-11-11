用抽油煙機貼士｜用完即關3大壞習慣　消委會檢測5機款抽油煙力強

抽油煙機操作簡單，但正確用法更重要，如掉以輕心的話，有致癌風險的油煙可能傷害肺部，同時令室內煙霧彌漫，形成空氣污染。消委會曾建議，一部高效的抽油煙機，考慮其排氣量及穩定程度是重要因素。此外，使用抽油煙機時有3個壞習慣，大家可能曾經犯上。



抽油煙機操作簡單，但也不宜掉以輕心使用。（尹嘉蔚攝）

用抽油煙機不當3大陋習

壞習慣1︰煮餸後馬上關抽油煙機

煮完餸馬上關抽油煙機並不理想，油在高溫下會產生油煙，其中含刺激性的有害物質會污染室內空氣，如長期吸入會損害健康。建議煮完餸熄火後，讓抽油煙機再持續吸5至10分鐘才關。

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壞習慣2︰用抽油煙機時開窗

壞習慣3︰抽油煙機等過年大掃除時清潔

拉趟式抽油煙機最慳位

消委會就使用抽油煙機作出提醒，適當的抽氣設備可減低煮食時吸入油煙，降低患癌的風險。市面普遍有4類抽油煙機，分別是傳統雙風扇設計、拉趟式、煙囱式及整流板式。依總評以言，煙囱式抽油煙機表現比較好。而不論任何款式的抽油煙機，與氣體煮食爐之間至少保持65厘米。

按圖認識︰

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抽油煙機如何抽走油煙？

基本上不論是哪種設計的抽油煙機，都是透過排氣模式或室內循環過濾模式，其中之一種來運作。

1.排氣模式︰設排氣喉，機內風扇吸油煙，用油杯或過濾網收集或經排氣喉排出室外，本港普遍家庭使用的抽油煙機均採用此模式安裝及運作。



2.室內循環過濾模式︰不向室外排氣，抽油煙機吸入油煙後，透過機內過濾網等，除掉其中的油及異味，釋出經過濾的空氣到廚房，此模式比排氣模式抽油煙機安裝簡單，但機款選擇少。



消委會評測 5機款抽油煙力較強

選購抽油煙機時，可考慮其排氣量、整體設計、風扇轉速等因素，依消委會的測試結果，以煙囱式的排氣量普遍較高，平均約每小時800立方米，拉趟式、整流板式、雙風扇式為平均每小時500至600多立方米左右，而單風扇未必遜色於雙風扇設計。如果排氣喉較短及減少轉彎位，排煙更理想，若受實際環境所限，如安裝位置遠離窗戶，難以避免需要較長或彎位較多的排氣喉，能夠應付氣壓或阻力變化能力高的抽油煙機較佳。

按圖參考消委會測試結果建議，5款抽油煙機抽油煙力較強︰

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抽油煙機的抽油煙能力除取決於排氣量外，產品的整體設計亦重要。即使是排氣量較高、風扇轉速較高的型號，也不一定有較佳的抽油煙能力，消委會發現2款煙囱式樣本，雖然排氣量較低，實際上比排氣量較高的樣本表現更好。風扇轉速最低的2個型號只有1個風扇，但抽油煙能力比其中1款雙風扇及轉速較高的樣本稍佳，而風扇轉速高，耗電量相應也較大。此外，檢測結果亦發現1款約$2,400的樣本，它整體表現跟同類別近$4,000的樣本只不相伯仲。

在衡量購買哪部抽油煙機時，宜按家中實際環境的限制考慮，例如氣喉的長短、彎位的多寡、出口是否當風、是否適合安裝、抽油煙機的整體設計如何？即使排氣量、風扇轉速、價格較低的款式亦不一定不可取。

參考資料︰消委會/中時新聞/三立新聞