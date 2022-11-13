飯盒清潔｜膠飯盒咖喱番茄漬難清洗　4步「漂」走污漬最重要搖！

膠飯盒被食物染色後難以洗掉？善用廚房常見4材料，擊退異味、污漬，重用膠飯盒使其壽命延長。



4種常見材料將顏色「漂」走

膠飯盒輕巧方便、部分設計更是耐熱、可放入微波爐、防漏等，大大增加其用途。然而膠盒因其材質易藏異味、污漬，倘若儲存過深色食物好一段時間如咖喱、番茄醬等，難以用洗潔精洗掉。結果會用廚房用漂白劑將膠盒漂白，或者直接汰舊更新。日媒推薦洗淨染色膠飯盒的方法，善用4材料將顏色「漂」走，記者於是試一試看看其效果。測試前先在膠飯盒塗上兩層泡菜汁，蓋好並冷藏12小時。

咖喱、番茄醬、泡菜等食物顏色容易殘留在膠飯盒，難以用洗潔精洗掉。

請按圖看示範洗淨染色膠盒：

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洗淨染色膠盒步驟

1. 於膠盒裡加入1湯匙糖、冰粒、少量洗潔精及水。

2. 將膠盒蓋蓋上，左右搖晃膠盒約30秒-1分鐘。

3. 其後靜置30分鐘（不需打開蓋子）。

4. 於流水下將膠盒沖洗乾淨。



左邊是清洗前，右邊是清洗後，效果明顯。

膠盒多小孔易藏漬 加糖搖晃如磨砂

膠盒表面看似平滑，其實內有很多肉眼看不到的小孔，加上每次清洗時難免會造成刮痕和小孔，異味和顏色便隱藏在刮痕和小孔中，故清潔時需要細小的結晶如糖並以搖晃的方式將藏在內裡的髒物弄出，有如磨砂一樣。

有刮痕小孔膠飯盒 去漬效果稍遜

記者除了嘗試上面那個表面較光滑的膠飯盒外，亦用此方法嘗試清洗一個表面有明顯刮痕和小孔的膠飯盒。跟測試示範一樣，事前在膠飯盒塗上兩層泡菜汁，蓋好並冷藏12小時，再按照示範步驟做一次。沖洗後，效果不及表面光滑的膠盒明顯，少量的泡菜漬仍藏在大大的小隙中，不過不算太明顯，相信是面積較大污漬已深深藏入。

圖中的食物盒已有很多痕跡，嘗試後其去污能力大約是90%。

快食快洗減低染色機會 玻璃不鏽鋼省卻煩惱

日媒介紹的方法適用於表面平滑的膠盒，如果是已有大量使用痕跡或是有明顯的凹凸不平的手感，去污能力大約是90%，仍然值得嘗試。根據個人經驗如用膠飯盒盛裝容易染色的食物，建議採取快食快洗的措施，只要食物「逗留」在盒中的時間愈少，染色機會便會愈低。當然，也可以使用玻璃或不鏽鋼材質製成的飯盒，以省卻染色的煩惱。

如用玻璃或不鏽鋼材質製成的飯盒，盛裝容易染色的食物，可省去染色的煩惱。（資料圖片）

資料來源：YouTube@Onnela TV