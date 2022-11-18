補鈣貼士｜常吃苦瓜易骨質疏鬆？營養師解析3類人不宜8食物助補鈣

愛吃苦瓜罹患骨質疏鬆，骨頭恐變「蜂巢」，是真有其事？抑或是危言聳聽純屬謠傳？營養師解析吃苦瓜的迷思，提醒3類人慎吃苦瓜。



天天吃苦瓜致骨「穿窿」？

有內地及台灣媒體曾報導，內地一名女子經常腰痠背痛及失眠，就醫後被檢查出有明顯的骨質疏鬆。此女子感到疑惑為何年紀尚輕就骨質疏鬆，她平日的飲食已很清淡，只特別喜歡吃苦瓜，覺得苦瓜控血糖、血壓，減肥和清熱去火。幫她診症的醫生卻指吃苦瓜等於一次吃8斤鹽，如果天天過量吃，恐使骨中的鈣大量流失（因腎臟排除鹽的期間，鈣離子一同隨之排出），加速骨密度的下降，導致骨質疏鬆症，骨頭可能變蜂窩…還指苦瓜含草酸較多，進入體內後與鈣結成草酸鈣，抑制鈣代謝，還會誘發腎結石。

苦瓜不致骨質疏鬆腎結石

然而，大量吃苦瓜是導致骨質疏鬆的真正原凶？高雄市立大同醫院營養室高慧珊主任接受媒體訪問時直斥，該報導沒有任何事實依據。高草酸食物可能影響到鈣的吸收，但骨質疏鬆主要由於鈣質攝取不足，「吃苦瓜而導致骨質疏鬆」的說法，太危言聳聽。

網傳大量吃苦瓜導致骨質疏鬆，高雄市立大同醫院營養室高慧珊主任指沒有任何事實依據。（photo AC）

我們亦就進食苦瓜致骨質疏鬆及誘發腎結石的疑問，向營養師王敏寧（Mandy）查詢，更深入了解食用苦瓜前要留意的細節。

按圖了解︰

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Mandy表示苦瓜的鈉含量其實不高，根據食安中心資料，100克苦瓜只有3毫克鈉質，所以苦瓜並非鹽分高的食物，不會因此加速骨密度的下降。至於苦瓜的草酸含量，由於苦瓜的出產地不同，其草酸含量皆有不同，總括而言，苦瓜的草酸含量並不十分高，不會抑制鈣吸收。另外，當鈣與草酸在腸道結合成草酸鈣，人體也難以吸收，結晶會隨糞便排出體外，故不會誘發腎結石。如想減少蔬菜食物中的草酸含量，可用熱水將苦瓜汆水片刻，因部分草酸屬於水溶性，藉此可減少苦瓜中的草酸量。

三類人小心吃苦瓜

苦瓜雖然營養豐富，整體來說身體健康的人吃苦瓜並不需要過分顧慮。有三類人卻須小心，進食苦瓜前多加考慮。

按圖睇內容︰

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首先，苦瓜有降血糖作用，因此有低血糖問題的人不宜吃太多苦瓜。其次，苦瓜的鉀質偏高，有低血壓的人亦不太適合吃苦瓜，尤其不宜將苦瓜製成五青汁，因為蔬果汁一般來說都用上較多量的蔬果製成，而五青汁中有菠菜、西芹、青瓜…這些同樣是鉀質豐富的食物，若低血壓者喝五青汁，有可能將血壓進一步降低，會出現頭暈不適的情況。此外，懷孕期的婦女須慎吃苦瓜，因為苦瓜中含奎寧，奎寧會刺激子宮收縮，懷孕者須小心為要。

可用熱水將苦瓜汆水片刻，因部分草酸屬於水溶性，藉此可減少苦瓜中的草酸量。（photo AC）

補鈣飲食 適量曬太陽助鈣吸收

至於，婦女想避免骨質疏鬆，留意補鈣，飲食包括攝取乳製品、豆乾、硬豆腐、黑芝麻、深綠色蔬菜如︰秋葵、菠菜、莧菜和西蘭花等。同時，維他命D有助鈣質吸收，多作户外活動，又或者外露手臂、手部皮膚短暫接觸陽光5-15分鐘，可增加身體產生維他命D的機會，從而加強骨骼健康。

參考資料︰中天新聞/MyGoPen