開啫喱貼士｜開杯裝啫喱每次都漏汁？專家教換個手勢乾淨俐落

食杯裝啫喱，每次撕開都可能會「漏汁」，一撕開包裝膜，糖水便會溢出，把手弄得黐𣲷𣲷。原來有一個超簡單方法可以避免，無需任何工具，只要換個手勢，保證以後撕開包裝膜也一樣乾淨俐落，無需洗手！

攝影：鄧穎琪



開啫喱貼士｜撕開啫喱包裝膜一定漏汁？

從小到大，每次食啫喱撕開包裝膜，裡面的糖水一定會溢出，結果每次都要洗手。原來這是基於拿啫喱手勢的問題，只要換個手勢，問題就馬上解決，真神奇！記者實試了這個方法，果然成功。

記者用兩杯啫喱實試，用原本的手勢和方法撕開白桃味啫喱包裝膜，再用新的方法去撕蜜柑味啫喱包裝膜。

開啫喱貼士｜記者實試不漏汁方法

平時我們會把啫喱杯的開口向着自己，把啫喱包裝膜撕開，糖水很容易溢出，滿手滿桌都會滴到糖水。原來只要把方向180度旋轉，就能解決。

請按下圖睇錯誤與正確的開啫喱方法：

+ 1

方法：把啫喱杯開口向外，將包裝膜向自己即向後撕便可。果然一滴汁都沒漏，大成功！



開啫喱貼士｜向前開向後開 結果大不同

想不到原來只要換個手勢，就能解決這個問題，到底背後的原理又是什麼呢？橫濱土田醫療診所院長曾在節目《日常生活長知識》解釋，這是支撐點的問題。他指糖水不溢出來的秘密就是拇指，平時我們用拇指按住啫喱杯靠近自己的那邊，當向後撕開時，支撐著啫喱的便是拇指以外的四根手指。他表示：「因為狀態不穩定，出於本能，拇指會用力，糖水就會擠出來；另一方面，當我們從後撕開，拇指成為支撐點，因為很穩定，容器不會被擠壓，糖水就不會溢出來。」

按照平時的開啫喱方法，拇指會不自覺地擠到啫喱杯，於是糖水就會溢出。（節目截圖：《日常生活長知識》）