開啫喱貼士｜開杯裝啫喱每次都漏汁？專家教換個手勢乾淨俐落
撰文：鄧穎琪
出版：更新：
食杯裝啫喱，每次撕開都可能會「漏汁」，一撕開包裝膜，糖水便會溢出，把手弄得黐𣲷𣲷。原來有一個超簡單方法可以避免，無需任何工具，只要換個手勢，保證以後撕開包裝膜也一樣乾淨俐落，無需洗手！
攝影：鄧穎琪
開啫喱貼士｜撕開啫喱包裝膜一定漏汁？
從小到大，每次食啫喱撕開包裝膜，裡面的糖水一定會溢出，結果每次都要洗手。原來這是基於拿啫喱手勢的問題，只要換個手勢，問題就馬上解決，真神奇！記者實試了這個方法，果然成功。
開啫喱貼士｜記者實試不漏汁方法
平時我們會把啫喱杯的開口向着自己，把啫喱包裝膜撕開，糖水很容易溢出，滿手滿桌都會滴到糖水。原來只要把方向180度旋轉，就能解決。
請按下圖睇錯誤與正確的開啫喱方法：
+1
方法：把啫喱杯開口向外，將包裝膜向自己即向後撕便可。果然一滴汁都沒漏，大成功！
開啫喱貼士｜向前開向後開 結果大不同
想不到原來只要換個手勢，就能解決這個問題，到底背後的原理又是什麼呢？橫濱土田醫療診所院長曾在節目《日常生活長知識》解釋，這是支撐點的問題。他指糖水不溢出來的秘密就是拇指，平時我們用拇指按住啫喱杯靠近自己的那邊，當向後撕開時，支撐著啫喱的便是拇指以外的四根手指。他表示：「因為狀態不穩定，出於本能，拇指會用力，糖水就會擠出來；另一方面，當我們從後撕開，拇指成為支撐點，因為很穩定，容器不會被擠壓，糖水就不會溢出來。」
