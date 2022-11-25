AEON Big Friday｜廚具食品低至28折最平$2　雞翼帶子放題$20起

近來世界各地的商戶都在舉行「Black Friday」優惠，而AEON亦由即日起舉行「Big Friday大折日」，只限一連3天。這次除了4折、6折優惠外，最抵買的貨品低至28折，其中洋葱更是$2個！減價貨品包括超市食材、凍肉、家品等，更罕見地推出每日不同時段優惠及放題優惠，例如只需付$20，就可於限時內以放題形式把雞翼放入盒！



AEON於11月25日（五）至27日（日）期間舉行「Big Friday大折日」，優惠只限3天，今次的優惠有別於以往，這三天中，某些時段特定貨品會以優惠價發售，夠鐘即停。除了三文魚柳外，特別推介「限時任入」的帶子及雞中翼，只需付一個價錢，就能於限時內把這兩款食材以放題形式掃入盒內及袋內。

AEON Big Friday大折日限時優惠時間表。（AEON）

此外，有部分貨品是以4折及6折發售，請看下圖：

當然，超市及家品電器等都有減價優專，如：牛肩肉、貝柱、蔬果及餃子等，以及燜燒鍋、易潔鑊等，全場最抵買非洋葱莫屬，$2一個只限1天！此外，CIRCULON不黏煎鍋則從$699減至$199，即28折，不妨考慮入手。

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值得留意的是，除了各門店進行優惠外，網上商店亦有優惠。凡於AEONCITY網上購物城購物滿$200，即享免費送貨，優惠只限3天。

AEON Big Friday大折日

日期：2022年11月25至27日

