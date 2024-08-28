煎雞扒貼士｜免油免粉日本全農教煎雞扒3貼士　多做1步皮脆肉嫩！

煎雞扒不難，但要煎到外皮香脆、雞肉軟嫩，需要一點技巧。日本全國農業協同組合聯合會曾在官方twitter分享煎雞扒食譜，推薦大家煎雞扒前，先試試用抹鹽冷藏的方式處理，說保證這樣做能讓雞皮更脆！記者就實試了這個方法煎雞扒，煎的時候免下油、免上粉，雞皮都一樣脆卜卜。



日本全農教煎雞扒做法

日本全農除了不時在twitter教大家處理蔬菜的小貼士，原來連肉類都會提到，例如是雞扒。有時候，筆者會在茶餐廳吃到一些，外皮不脆、油膩、肉嚡又重雪味的煎雞扒，而全農就分享了自家的煎雞扒秘訣，關鍵是要先抹鹽。

日本全農的原Post，逾10萬人讚好。（twitter：zennoh_food）

網民大讚：「肉汁豐腴！皮又脆又好吃！」「感受到雞肉濃郁的味道，以後這應該會成為我家的長駐主食。」「和餐廳裡的雞肉一樣好吃！」記者照著實試，果然煎出一塊讓我十分滿意的雞扒。

請按下圖睇全農煎雞扒步驟：

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煎雞扒做法｜記者實試

１ 在雞扒上抹鹽，鹽的分量為雞扒的1%，這塊雞扒是257克即約2.57克。

２ 抹鹽後，以廚房紙包住雞扒。放於雪櫃，冷藏2晚。

３ 雞扒下鑊，由於雞皮本身有油，所以會先以雞皮朝下的方式去煎雞扒，逼出本身的油分。

４ 過了一會，鑊上已有不少雞油。油分愈來愈多，有如在炸雞扒的感覺，這是讓雞皮香脆的關鍵。

５ 翻到另一面再煎，雞肉部分有些位略為厚肉，建議用較低的火力慢慢煎熟，免得表層煎焦了，但肉心還是生的。只要把雞肉煎至完全轉色，便大功告成！

煎雞扒做法｜抹鹽冷藏一晚 迫出雞肉水分

有網民在原Post留言說，感覺這方法像是熟成雞扒，熟成的作用是讓外層與表皮水分蒸發、油脂變硬、雞皮乾爽，鎖住內部水分，維持高濃度的肌苷酸，讓肉質風味保留在好的狀態。至於雞肉為何要抹鹽再擺過夜，其實是為了逼出雞肉裡的水分，讓肉質變得更扎實。

煎雞扒大功告成，筆者頗滿意這個效果，表皮色澤金黃。

煎雞扒做法｜毋須洗走鹽分 注意鹽比例

雞扒抹鹽會否太鹹？其實今次所用的鹽量僅為雞扒的1%，並不會太鹹，反而適合用作醃肉和調味。假若怕太鹹，下鹽時也可再輕手丁點，但就不建議冷藏完再拿雞扒去洗走鹽分。

實試過後，記者得出了3個煎雞扒的小貼士：

1）先煎雞皮，讓它慢慢出油，再用這些油煎雞扒，當油愈滲愈多，最後甚至有炸雞皮的效果，是又香又脆的秘密！

2）雞腿肉較厚身，建議煎的時候把火力調低，再慢慢煎到熟透。

3）煎雞時不要蓋上鑊蓋，避免會產生水蒸氣，影響雞皮的脆度。

資料來源：日本全農twitter