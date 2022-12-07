Google熱搜食材2022︳10食材受關注蛋落選　麵粉5種類低筋粉奪亞

Google香港2022熱搜排行榜，10大食材成關鍵詞。西蘭花奪冠，洗西蘭花、西蘭花多蟲、西蘭花食譜、西蘭花聖誕樹…西蘭花成了被關注最多的主角。屈居亞軍是低筋麵粉，「低筋麵粉用途」在將近聖誕時也成了人氣搜尋。麵粉分「5筋」，你可知道如何分？



Google每年公布熱搜排行榜，包攬各類範疇，香港地區關注度最高的10大食材亦已出爐，排名如下︰

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娃娃菜vs旺菜 同屬大白菜

第10位-旺菜與第6位-娃娃菜非常類似，可能是連帶關係令兩者雙雙入位，它們都屬於大白菜家族。娃娃菜的體積將約是大白菜的1/4，葉脈不明顯，葉質鮮嫩，味道清甜。成熟的白菜收割後，若把菜埋在土裡，再長出的新芽就是娃娃菜，宜熱炒及快煮。旺菜猶如大隻的娃娃菜，實際上即是黃芽白、大白菜，坊間美稱它為「刮油菜」，因它有助吸收身體的油脂後並排走。大家購買旺菜時，可曾留意到一些切面扁平，一些則突起，但兩株大白菜的價格相同，它們兩者有何分別？了解更多︰【入廚貼士】大白菜挑爽甜7要點 菜身黑點食用成疑更有營養？

急凍肉碎正確保存防止細菌

第7位-肉碎，這常用食材的排名竟然五強不入。在Google搜尋肉碎的相關話題包括炒肉碎、日式肉碎食譜、肉碎茄子、肉碎蛋、肉碎炒豆角、肉碎豆腐、泰式肉碎等。吃不完的肉碎，假如解凍後又雪藏，容易滋生細菌引致食物中毒。正確急凍肉碎最好利用密實袋及一隻筷子，將肉碎放入密實袋，排走空氣後封口，壓扁肉碎，用筷子在袋面壓十字，放入急凍保存。

麵粉5種類 什麼是「筋」？

第2位-低筋麵粉，低筋麵粉又名「蛋糕粉」，顧名思義即是用來烘焙蛋糕的麵粉。有時可能會見到低筋粉、薄力粉，這些即是低筋麵粉。麵粉至少有5種類︰特高筋、高筋、中筋、低筋、無筋。為何要着重麵粉的「筋」是低或高？原因是為了分辨麵粉中的蛋白質含量，俗稱為「筋性」（Gluten）。當麵粉加水後搓做麵糰，其中的蛋白質會吸水膨脹，當持續進行搓揉、攪拌就成「麵筋」。麵筋有彈性、延伸性和韌性，當麵粉的筋度愈高，加水後的黏度愈高，並且不易鬆散，製成品的口感也愈煙韌。相關文章︰麵粉保存貼士｜麵粉沒密封1塊班戟如吞500隻蟎蟲？簡單1招防害蟲

按圖了解麵粉5種類︰

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洗西蘭花除蟲 膠袋梳打粉水各出奇謀

第1位-西蘭花，好多人搜尋西蘭花食譜，包括西蘭花炒帶子、雞柳、鮮魷…洗西蘭花是最吸引人關心的日常知識，因為西蘭花的花蕾密集，容易藏污納垢，例如菜蟲、農藥、塵埃等。不少人各出奇謀洗西蘭花力求乾淨，但如何才可以洗淨西蘭花呢？日本方面有一個方法，利用一個膠袋，裝好水後，放入切細的西蘭花，閒置20分鐘等花蕾打開，之後搖晃1分鐘，倒掉污水。亦有不少意見建議用梳打粉水、麵粉水、淘米水…利用澱粉的吸附力，吸附蟲卵，再用流水沖洗。又有說用鹽水、醋水逼出髒物，再用流動的自來水沖淨。