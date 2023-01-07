大掃除貼士｜日專家10步正確清潔雪櫃　勿用2種抹布慎防加速損壞

日常清潔，大掃除時抹雪櫃，隨便用抹枱布、洗碗布來擦雪櫃的不鏽鋼門，很易導致雪櫃的材質變質。徹底清潔雪櫃的正確方法，日本家務達人教大家由內至外抹乾淨。



不鏽鋼對鹽、油抵抗力弱

有些人可能會用擦飯桌的枱布，或擦拭碗筷的碗布順便抹雪櫃；然而，日本清潔專家伊藤まき表示，不要用抹過飯桌及碗筷的抹布來擦拭雪櫃，否則會加速不鏽鋼材質變質。因為抹布上殘留的鹽、豉油、油漬會侵蝕不鏽鋼材，即使不鏽鋼有防鏽功能，長期被鹽和脂肪擦拭，依然會造成損傷。擦拭雪櫃門應使用乾淨的抹布或用廚房布。

勿用抹過飯桌及碗筷的抹布來擦拭雪櫃，鹽和脂肪會損傷不鏽鋼材，長期操作不當會加速不鏽鋼材變質。（photo AC）

如何正確抹雪櫃？

日本家務達人島本美雪教大家清潔雪櫃的方法，如果預計清潔時間超過30分鐘，應先關掉雪櫃電源。地板鋪上報紙以防止滴落的液體或濺出的洗滌劑弄髒。雪櫃由內至外、上至下進行清潔，雪櫃門、膠邊、冷藏室（上格）、蔬菜室（蔬菜抽屜）、急凍冰格……

先處理雪櫃內腔

．取出全部食品及部件

取出及清空雪櫃中的全部食品，需要的話用冷凍袋暫時貯存需冷藏/冷凍的食物。

取出及清空雪櫃中的全部食品才清潔雪櫃。如清潔時間超過30分鐘，應先關掉雪櫃電源。（photo AC）

．將可拆卸的部件浸在溫水中

接着移除可拆卸的部件，例如層板、層架，將一個大容量的膠袋張開，例如垃圾袋，放在水槽中，倒入少量洗潔精和溫水。然後將雪櫃部件放入浸泡約 10分鐘，浸走污垢後，用海綿擦拭部件，之後用溫熱水沖淨與擦乾。

按圖睇正確抹雪櫃步驟︰

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．用熱毛巾擦拭雪櫃內部

最好用舊牙刷或棉花棒來清除積在角落及膠條上的灰塵和污垢，假使不用舊牙刷或棉花棒，用廚房紙包裹叉做成工具，也能清潔藏在雪櫃膠條內的陳年污垢。然後，用乾淨抹布擦拭整個雪櫃內腔。由於雪櫃內腔寒冷，污垢已經硬化，用溫熱的毛巾清潔雪櫃內腔會更輕鬆，將難於清除的污垢去淨。延伸閱讀︰廚房紙13妙用 軟化雪櫃內頑強污垢

假使不用舊牙刷或棉花棒，用廚房紙包裹叉做成工具，也能清潔藏在雪櫃膠條內的陳年污垢。（尹嘉蔚攝）

．放回容器前先擦容器底部

醬料瓶、食物盒的底部也必須擦乾淨後才放回雪櫃。

最後清潔雪櫃外殼及地板

雪櫃內清潔完畢後放回食品，打開電源。跟著清潔雪櫃外殼，取舊毛巾或舊絲襪清理雪櫃頂的灰塵。同樣，用棉花棒、抹布徹底清除膠條上和手把凹處的污垢，用沒有鹽、油殘留的抹布擦拭雪櫃門。最後，緊記要清潔地板和隙縫，雪櫃前的地板也是骯髒的地方，上面可能黏著食物、醬汁和麵包屑。如果情況許可，拆下罩及蓋等部件，將拖把插入縫隙中清掃，然後用吸塵機吸乾淨地板。平日應定期清潔雪櫃，保持衛生及乾淨。

參考資料︰達人が教える冷蔵庫の徹底掃除術/Hint-Pot