大掃除大全｜梳打粉檸檬酸最強5清潔液　水垢霉斑油漬8黑點一次清

臨近農曆新年又到一年一度大掃除日子，以下集合8個廚房清潔的小秘技，將砂煲罌罉、家電、水垢等頑固污漬一抹而空！



梳打粉白醋...萬用清潔5寶 陳年污漬一次清

化學成分的清潔產品具有一定效用，但不想家中太多樽樽瓶瓶霸佔位置，又想減省開支，其實一些天然清潔劑如梳打粉、白醋都同樣具備不錯的清潔效果，而且價錢相宜又環保，只是等待時間較長，但其CP值一定比化學清潔產品高。

萬用清潔5寶：

1. 梳打粉

2. 白醋

3. 過碳酸鈉

4. 檸檬酸

5. 漂白水



請按圖看各清潔劑主要作用：

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8個廚房清潔小秘技 廚具光潔如新

廚房是最花力氣清潔的地方，畢竟蘊藏大大小小的陳年污漬、油漬，筆者曾利用以上的清潔5寶及洗潔精，將污漬斑斑的鍋具、水杯、水龍頭、磁磚等一一清洗乾淨，來一套還原靚靚拳同時亦不浪費。

廚房清潔小秘技一共分了3個類別。（photo-AC）

類別1：廚具清潔 廚具可利用梳打粉、洗潔精和過碳酸鈉作清潔劑，以清潔不鏽鋼用具、鍋蓋邊。

玻璃鍋蓋，四周是不鏽鋼包邊，非常容易藏污漬油垢，久而久之便有一條幼細油污圍邊。

請按圖看去除「鍋蓋」油污方法：

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不鏽鋼用具傳熱快又易打理，但經過明火的「洗禮」，用久了還是會留下一點點茶黑色的「戰績」，不論如何清洗污漬仍然殘留，此時應用梳打粉+水混和成清潔面膜。

請按圖看「梳打粉+水」清潔「不鏽鋼鍋」方法：

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不鏽鋼內膽、玻璃物質用久了會殘留咖啡漬、茶漬，利用過碳酸鈉浸泡可有效地將所有污漬漂走；洗碗布、帶有異味的毛巾同樣都可以用過碳酸鈉將藏在纖維中的油污浸走。

請按圖看過碳酸鈉清潔「不鏽鋼杯」茶漬方法：

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類別2：廚房清潔 廚房的抽油煙機、磁磚、水龍頭可利用過碳酸鈉、漂白水及檸檬酸清潔。

抽油煙機大約每年只會大清洗一次，油漬固然頑固，但過碳酸鈉亦可一次KO，免擦不費力。假如油漬太過頑固，建議先浸過夜或反覆調和過碳酸鈉水並浸泡2-3次，確保成功去除。

請按圖看清潔「抽油煙機」示範：

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磁磚常藏黑白霉斑，倘若想有效地清洗霉斑，可以選擇在殺滅黴菌及黴菌孢子上十分有效的漂白水或梳打粉。漂白水在清洗霉斑的效果顯著而且毫不費力，一般而言，用水混合漂白水擦拭便可。根據個人經驗，大多新形成的霉斑都可在1分鐘左右的時間輕易擦拭，但日積月累的霉斑均需花上1小時或以上才可完全清除。

請按圖看漂白水清洗「磁磚」霉斑：

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水龍頭沾滿水垢及黏液，當乾爽時「一撻撻」的水垢顯而易見，即使如何擦洗亦難以清除；黏液常出現在出水口的位置，殘留過久會令細菌滋生，容易養出帶有臭味的細菌，或令鋅盆再次傳出異味。基本上用檸檬酸濕敷數小時，即回復光潔亮麗。

請按圖看清潔「水龍頭」示範：

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類別3：廚房家電清潔 廚房家電如微波爐、氣炸鍋宜用白醋、洗潔精清潔。

微波爐、氣炸鍋最常與食物接觸，食物殘渣容易飛濺黏附在機身，使用後不好好清潔或會成曱甴竇及產生異味。

請按圖看洗「微波爐」方法及步驟：

請按圖看清潔「氣炸鍋」內鍋、加熱板及風扇的步驟及貼士：

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