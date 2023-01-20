發海參貼士｜星星師傅快速浸發3招　推薦1種海參CP值高功效如遼參

農曆新年煮做節菜，不少人會加入海味，如：海參等，但不少人都覺得浸發海參是件難事，一來時間長、二來不一定發得靚。近年在YouTube很紅的職業廚師星星師傅，就在其頻道「職人吹水」分享了超詳盡的浸發海參貼士，包括：揀性價比高海參、浸海參技巧等，依足步驟，海參可發成3倍大。



本身是職業廚師出身的「星星師傅」，退休後成為烹飪YouTuber，經常在「職人吹水」頻道拍片分享食譜，由於手法正宗專業，影片風格詳細又實用，4年來獲香港與海外網民熱捧，現時已有73萬人訂閱。

太子海參功效與遼參、豬婆參相若

農年新年臨近，星星師傅就分享了自家浸海參心得，他以往示範過豬婆參浸法，今次用的則是性價比再高些的太子海參，在西環海味舖特價$5、600一斤。他指這種海參適合煲湯，雖然清洗時工序有點繁複，但卻爽口、形態亦較禿參好，加上處理手法易拿捏，所以頗為推薦。他又補充，太子海參的功效不會比遼參、豬婆參低，因功效一般取決於大小、產地等。日本關東遼參最名貴，一般約$5000至$9000/斤，而澳洲出產的豬婆參和禿參，則分別$1800至$1200/斤。

今次用太子海參示範，浸發前後對比如圖示。（YouTube截圖：職人吹水）

星星師傅浸海參會浸兩次，煲湯的話約需兩日一夜去浸，若是燜海參則可能要更多時間。請按下圖睇浸海參步驟：

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從圖中所見，浸發前後的海參，體積足足差3倍！（YouTube截圖：職人吹水）

他亦分享了幾個浸海參小貼士，第1點尤其重要。

（1）：接觸海參的手和器皿，千萬要滴油不沾，不然海參可能會化，發不起。

（2）：浸海參的水量要多，不然沒有足夠空間讓海參發起。

（3）：要剪開海參來清洗內臟、沙泥，最好浸兩次洗兩次。