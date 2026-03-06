去魚鱗貼士｜免刀免刨去鱗只靠1件小廢物　乾淨不傷手防四處飛濺

去魚鱗貼士｜吃魚最怕吃到一口魚鱗，要刮魚鱗除了用刀用刨，原來還可利用一個毫不起眼的「小廢物」當作魚鱗刨！操作更簡單、安全，唔怕一不小心弄傷手之餘，一片一片魚鱗更不會四處飛濺，清潔善後更乾淨企理、得心應手。

攝影：余曉彤



去魚鱗貼士｜瓶蓋刮鱗方便安全 微細位一樣掂

蒸魚或煎魚事前均需劏魚及打鱗，眼見魚販手拿電動打鱗器，三兩下手勢魚鱗全飛，的確快手。但一般家庭用不上打鱗器，不擅用刀的人亦未能掌握用刀起鱗，難道沒有其他安全的起鱗方法？日本便有網民分享如何用瓶蓋起魚鱗，約1-2分鐘已將魚鱗刮乾淨，細微位置也可用瓶蓋處理。對於害怕拿刀或者不擅長用刀起鱗的新手來說，此方法的確非常方便簡單。

請按圖看瓶蓋去魚鱗示範：

+ 1

去魚鱗方法｜記者實測

1. 魚身略沖水，用廚房紙印乾。

2. 將瓶蓋放上魚身上，左右移動即可。



在摩擦期間，魚鱗已刮下來，部分鱗屑更藏在蓋內。過程沒有太多屑碎飛濺，魚鱗全留在砧板上，易於清潔。約1-2分鐘已將魚鱗刮乾淨。

去魚鱗貼士｜左右摩擦忌大力 防鱗屑飛濺

瓶蓋去魚鱗之所以成功是靠摩擦力，加上瓶蓋凹凸不平，更容易將魚鱗刮起，同時不刮爛魚肉。雖然方法簡單，但第一下下手時切忌太大力，不然鱗屑會四處飛濺。當數片魚鱗被刮起，餘下的即一「掃」而空。

資料來源：YouTube@Michelle‘s Bento Life