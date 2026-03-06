去魚鱗貼士｜免刀免刨去鱗只靠1件小廢物 乾淨不傷手防四處飛濺
撰文：黃翠衣
出版：更新：
去魚鱗貼士｜吃魚最怕吃到一口魚鱗，要刮魚鱗除了用刀用刨，原來還可利用一個毫不起眼的「小廢物」當作魚鱗刨！操作更簡單、安全，唔怕一不小心弄傷手之餘，一片一片魚鱗更不會四處飛濺，清潔善後更乾淨企理、得心應手。
攝影：余曉彤
去魚鱗貼士｜瓶蓋刮鱗方便安全 微細位一樣掂
蒸魚或煎魚事前均需劏魚及打鱗，眼見魚販手拿電動打鱗器，三兩下手勢魚鱗全飛，的確快手。但一般家庭用不上打鱗器，不擅用刀的人亦未能掌握用刀起鱗，難道沒有其他安全的起鱗方法？日本便有網民分享如何用瓶蓋起魚鱗，約1-2分鐘已將魚鱗刮乾淨，細微位置也可用瓶蓋處理。對於害怕拿刀或者不擅長用刀起鱗的新手來說，此方法的確非常方便簡單。
請按圖看瓶蓋去魚鱗示範：
+1
去魚鱗方法｜記者實測
1. 魚身略沖水，用廚房紙印乾。
2. 將瓶蓋放上魚身上，左右移動即可。
在摩擦期間，魚鱗已刮下來，部分鱗屑更藏在蓋內。過程沒有太多屑碎飛濺，魚鱗全留在砧板上，易於清潔。約1-2分鐘已將魚鱗刮乾淨。
去魚鱗貼士｜左右摩擦忌大力 防鱗屑飛濺
瓶蓋去魚鱗之所以成功是靠摩擦力，加上瓶蓋凹凸不平，更容易將魚鱗刮起，同時不刮爛魚肉。雖然方法簡單，但第一下下手時切忌太大力，不然鱗屑會四處飛濺。當數片魚鱗被刮起，餘下的即一「掃」而空。
資料來源：YouTube@Michelle‘s Bento Life
去魚鱗有什麼方法？
刀刮、魚鱗刨、瓶蓋、圓匙等。
如何用瓶蓋去魚鱗？
將瓶蓋放上魚身上，左右移動，在摩擦期間，魚鱗已刮下來。
劏魚貼士｜日廚師教5刀起肉腹背背腹4字訣 10分鐘輕鬆劏魚起魚柳煎魚貼士｜皮香脆 魚身完整 防彈油大廚煎魚7招！塗蛋液 勿鎅魚身魚腥味去除方法｜專家教5食材去魚腥加1物肉質嫩滑 煎鍋去腥2招煲魚湯貼士｜大廚教煲鮮甜奶白魚湯6招魚要煎熟！點煮營養不流失?【蒸魚貼士】石斑不宜放鹽？豉油後落？星級大廚分享蒸魚8大秘訣