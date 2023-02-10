情人節食譜｜砵酒蠔心型牛扒跟Gordon學煎零失敗　網購和牛餐7折

情人節快到，不少西餐廳早已預約爆滿，現在才「臨急抱佛腳」可能已經太遲，想為另一半製造驚喜，不一定要到酒店或高級餐廳，兩個人在家玩煮飯仔，炮製情人節大餐一樣甜蜜溫馨。一塊心型安格斯西冷牛扒只是$138，網購和牛餐7折。即使入廚新手，只要跟名廚Gordon Ramsay學曉煎扒技巧，分分鐘可媲美扒房水準呢！



想煮出完美牛扒絕不困難，只要跟Gordon的步驟，就可以煎出柔嫩多汁的牛扒。（資料圖片）

煎牛扒牛油勿亂放 最重要解凍？

提起情人節大餐，怎可沒有牛扒？英國名廚Gordon Ramsay曾經拍片教大家煮出完美牛扒的秘技，他表示牛扒要在下廚之前20分鐘從冰箱取出解凍，以鹽、胡椒粉調味。很多人以為煎牛扒要用牛油，不過原來是大錯特錯，因為牛油容易變焦。秘訣是先加橄欖油，加熱至冒煙後放牛扒，靜置一分鐘後反轉。之後加入大蒜和百里香，最後才加入牛油，用匙羹把牛油淋面即可關火。取出後靜置一會，就可以切出完美鮮嫩生熟適中的牛扒了。

按圖看Gordon煎牛扒的方法：

+ 3

材料：牛扒2塊、百里香1條、大蒜2粒、牛油適量、鹽適量、胡椒粉適量



方法：

牛扒從雪櫃取出解凍20分鐘，以鹽、胡椒粉調味；加熱平底鑊放油，冒煙後放入牛扒，1分鐘後翻面，煎好兩面再煎側面，加入百里香及大蒜，再放牛油，煮溶後淋上牛扒，取出後靜置1分鐘即可上碟。



Market Place由即日起至2月14日推出情人節期間限定心型牛扒，按圖看精選牛扒推介：

按圖看01網購「浪漫和牛套餐」材料及價錢：

+ 2

銷售點：Market Place、01網購

零失敗焗油甘魚骹

如果牛扒不合胃口，充滿日式風味的焗油甘魚骹又合心水嗎？藝人兼電視節目主持人何基佑平日都會分享自己入廚經驗。早前他就分享了焗油甘魚骹的簡單方法。除了油甘魚骹，新西蘭犬牙南極圓鱈魚鮫你又試過未？

油甘魚骹的做法簡單，而且魚油香濃，一定可以輕鬆贏取另一半的芳心。（圖片由01網購提供）

材料：油甘魚餃2塊、米酒2茶匙

醃料：鹽、雞粉、白胡椒、黑胡椒各適量、味醂1茶匙、生抽1茶匙、魚露3茶匙



方法

1. 取出油甘魚餃完全解凍

2. 將米酒塗抹在油甘魚餃，靜置15分鐘

3. 將所有醃料混合，均勻塗抹在甘魚餃，放回雪櫃醃3小時

4. 取出油甘魚餃，放在焗爐以200度焗15分鐘即可上碟



他表示，在眾多醃料之中，魚露最為重要，所以多放無妨。如果怕醃料太鹹或太濃烈，可在焗前印乾部分醃料。如果買不到油甘魚骹，用其他魚骹代替亦可。

按圖看油甘魚餃、圓鱈魚鮫價錢：

銷售詳情：油甘魚餃及圓鱈魚骹

砵酒蠔簡單惹味 比生蠔有新意

生蠔吃得多，大排檔風味的砵酒生蠔或者更有新意，做法簡單而且惹味十足，作為情人節大餐更添新意。

砵酒生蠔惹味，而且做法簡單方便！（資料圖片）

材料：桶蠔350克、薑50克、蔥3條、紅葱頭2粒、洋蔥1個、鹽1茶匙、生粉適量、蒜頭2瓣

醬料：砵酒100克、蠔油1茶匙、生抽1茶匙、砂糖2茶匙、胡椒粉適量



方法

1. 用生粉醃蠔，令蠔出水後印乾

2. 將油以中火加熱，生蠔上生粉，下鑊炸至金黃，撈起備用

3. 開新鑊，爆香薑、蒜頭、紅葱頭、洋蔥，放入蠔拌勻

4. 拌入醬料後，加蓋30秒

5. 加入蔥段及鹽調味即成



按圖看日本蠔優惠：

銷售詳情：日本廣島生蠔

浪漫醉人cocktail 7款特色酒推介

浪漫燭光晚餐又豈可沒有美酒的襯托？一般紅肉配紅酒，海鮮配白酒的基本理論錯不了，不過，味道清新的水果酒，更易入口，適合平日少喝酒的女生飲用，亦可加入梳打水成cocktail！以下多款特色酒，包括金桔酒、檸檬酒、玫瑰酒、鳳梨酒、梅酒、蜂蜜酒等，看看有沒有你的心水？

請按下圖看不同酒品優惠：

+ 2

以上優惠還可以「01網購」的會員積分扣減，以更着數的價錢換買心水產品。

浪漫自煮晚餐推薦：詳情請按「01網購」