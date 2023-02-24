廚房鋅盤｜鋅盆倒滾水傷喉致漏水？專家籲2類材質忌滾水3招防淤塞
廚房鋅盆能否倒入滾水的安全性向來備受爭議，正反雙方各持己見。究竟倒入滾水真如傳聞般傷喉管嗎？
攝影：余曉彤
廚房鋅盆倒滾水傷喉？高溫熱溶喉管膠水？
廚房鋅盆喉管比其他喉管容易堵塞，因經常倒進含有油脂的湯汁餸汁，有時更會有食物渣滓而引發異味。除了使用通渠產品外，坊間有人提議用滾水通渠，100°C的水溫有助沖散附在喉管內壁的油脂，避免洗水槽的水流變慢。與此同時，亦有人提出倒入滾水會傷喉，因接駁去水喉的位置是用膠水連接，溫度過高的熱水會令膠水溶化或影響隔氣膠圈，繼而引致漏水等情況出現，比處理喉管淤塞更麻煩。
倒水前先了解喉管特性 暖水熱水助溶解油脂
無疑倒滾水入鋅盆有助解決去水速度慢的問題，但基於種種傳聞，此舉的安全性著實惹人懷疑。裝修學院校長鄧世民（Simon）指倒入滾水不一定會傷喉，但大前提是先了解家中喉管的材質及特性。
一般而言，廚房的去水喉是由硬身的膠喉管製成，理論上是可以承受高溫液體，因此倒入滾水、熱湯並不會有傷喉的問題。不過Simon提醒，如家中的去水喉是（1）軟膠喉或（2）劣質喉的話，切忌倒入滾水及熱水，因材質軟身接觸後或有機會導致漏水或熱溶喉管，到時候便需要進一步維修。
在鋅盆倒入滾水的目的是沖走油脂，Simon認為即使是油分重的醬汁，利用熱水/暖水都已經足夠將「新鮮」的油漬沖走。同時，建議每次清洗碗碟後開大水喉沖洗一會，務求令油污沖至公家排污喉管，以免殘留在喉管內壁，影響去水速度。另外，亦要在排水孔裝上濾網隔，避免食物渣滓沖落洗水槽。
延伸閱讀：廚房鋅盤｜油脂湯汁沖水槽易淤塞？專家教正確3招通渠產品勿亂用
請按圖了解預防鋅盤淤塞3貼士：
裝修佬/裝修學院
網址：https://hkdecoman.com/
網址： https://deco-academy.com/
廚房鋅盆倒入滾水會損喉管嗎？
裝修學院校長鄧世民（Simon）指倒入滾水不一定會傷喉，但大前提是先了解家中喉管的材質及特性。
那材質的膠喉不宜倒入滾水？
軟膠喉。
如何預防鋅盤淤塞？
1. 在排水孔裝上濾網隔，愈深愈好，深度約1-2吋為佳。看更多