廚房鋅盤｜鋅盆倒滾水傷喉致漏水？專家籲2類材質忌滾水3招防淤塞

廚房鋅盆能否倒入滾水的安全性向來備受爭議，正反雙方各持己見。究竟倒入滾水真如傳聞般傷喉管嗎？

攝影：余曉彤



廚房鋅盆倒滾水傷喉？高溫熱溶喉管膠水？

廚房鋅盆喉管比其他喉管容易堵塞，因經常倒進含有油脂的湯汁餸汁，有時更會有食物渣滓而引發異味。除了使用通渠產品外，坊間有人提議用滾水通渠，100°C的水溫有助沖散附在喉管內壁的油脂，避免洗水槽的水流變慢。與此同時，亦有人提出倒入滾水會傷喉，因接駁去水喉的位置是用膠水連接，溫度過高的熱水會令膠水溶化或影響隔氣膠圈，繼而引致漏水等情況出現，比處理喉管淤塞更麻煩。

廚房鋅盆能否倒入滾水的安全性向來備受爭議，網民提議一邊開水喉一邊倒滾水，將滾水的溫度降底。

倒水前先了解喉管特性 暖水熱水助溶解油脂

無疑倒滾水入鋅盆有助解決去水速度慢的問題，但基於種種傳聞，此舉的安全性著實惹人懷疑。裝修學院校長鄧世民（Simon）指倒入滾水不一定會傷喉，但大前提是先了解家中喉管的材質及特性。

一般而言，廚房的去水喉是由硬身的膠喉管製成，理論上是可以承受高溫液體，因此倒入滾水、熱湯並不會有傷喉的問題。不過Simon提醒，如家中的去水喉是（1）軟膠喉或（2）劣質喉的話，切忌倒入滾水及熱水，因材質軟身接觸後或有機會導致漏水或熱溶喉管，到時候便需要進一步維修。

倒入滾水前必需留意喉管的材質及特性，軟膠喉或劣質喉切忌倒入滾水。

在鋅盆倒入滾水的目的是沖走油脂，Simon認為即使是油分重的醬汁，利用熱水/暖水都已經足夠將「新鮮」的油漬沖走。同時，建議每次清洗碗碟後開大水喉沖洗一會，務求令油污沖至公家排污喉管，以免殘留在喉管內壁，影響去水速度。另外，亦要在排水孔裝上濾網隔，避免食物渣滓沖落洗水槽。

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