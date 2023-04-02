日本新發明｜杯麵計時器紅爆網吸百萬次觀看　從不錯失黃金3分鐘

泡杯麵的黃金時間是3分鐘，為何是3分鐘？當你知道真相後可能哭笑不得。當你肚餓的時候，3分鐘猶如3小時，日本有個有趣發明，一個邊等邊玩的計時器可以消磨時間，示範影片在Twitter上至今錄得97萬次觀看、334萬次查看，風靡網絡。



杯麵計時器運作吸引97萬次觀看

滴嗒、滴嗒、滴嗒滴……叮叮叮！聽像鬧鐘與按鐘的聲音出自一部泡杯麵計時器，3分鐘後會自動響鈴通知你杯麵好了。無需用電池，只需將杯麵放在側面的架上，計時器就會啟動，以恆定的節奏運行，隨時間推移，載架逐漸下降，當杯麵降到底時，計時器指向3分鐘，並響起鈴聲美味熱騰騰的杯麵準備就緒。

杯麵計時器（圖片︰K.$uzuki@BellTreeNursing twitter截圖）

不看畫面，只聽聲音不斷循環播放，有序的韻律頗有釋放及療癒的感覺。這個充滿復古感又可愛的杯麵計時器是「平地一聲雷」，熱爆了社交平台。

據日本媒體報道，創作者「K.$uzuki」在學生時代主修設計工程，畢業後從事CAD系統工程師的工作，杯麵計時器的零件是用3D打印機製作，總成本大約是幾百日圓。它不需要電力發電，只利用杯麵的重量來開動。機件結構複雜，但還是憑堅持與努力將它製成了。

泡杯麵為什麼是3分鐘？

這個3分鐘的規則是即食麵的創始人安藤百福（吳百福）發明的，安藤被讚譽為「即食麵之父」，亦是日清食品集團（Nissin Food）的創辦人。泡杯麵要泡3分鐘基於「心理學」較多。

非1分鐘也非5分鐘，泡3分鐘的真相不如按圖睇▼▼

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資料來源︰K.$uzuki@BellTreeNursing twitter