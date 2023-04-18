何超蓮竇驍結婚｜超蓮愛下廚叉燒主菜甜品皆精　製生日蛋糕送男友

4月18日是已故賭王何鴻燊千金何超蓮與內地男星竇驍的結婚吉日，超蓮平日經常入廚，蜜汁叉燒、栗子蛋糕、搋湯圓、京都骨等煮得有模有樣，之前她亦參與內地真人騷《大使的廚房》，甚有女廚功架，不知她婚後會否繼續掌廚呢？



現年31歲的何超蓮（Laurinda）與34歲的男友竇驍於今日（18/4）在峇里舉行盛大的結婚典禮，估計星級姊姊團包括好友鍾欣桐、蔡卓妍、鄧紫棋、李蘊、JW、薛凱琪、鄧佩儀。據報導指超蓮、竇驍兩人擲逾5千萬港元辦「世紀婚禮」，早前又被傳媒拍到在結婚場地打點做最佳準備。

何超蓮出嫁（圖片︰何超蓮微博）

何超蓮出嫁盛況▼▼

+ 3

何超蓮與竇驍（圖片︰VCG）

親製生日蛋糕送男友 鑽研蜜汁叉燒自搋湯圓

至於超蓮私底下經常拍片在社交平台上分享及示範菜式，似乎多精於中菜︰蜜汁叉燒、洋蔥雞肉燜飯、鹹魚雞粒炒飯、番茄薯仔魚湯、港式芒果布甸、京都骨等，此外還會創作甜品︰栗子蛋糕卷、蘋果批、湯圓……到聖誕、新年又會做節日美食凡聖誕熱紅酒、聖誕節蛋糕、紅糖薑汁湯圓等，為過節增加儀式感，湯圓更由她全程親手製作，從落粉、加水、搋皮到完成一絲不苟。她亦盡展「女友力」為男友在家中下廚，親製生日蛋糕送給竇驍，有時竇驍也加入和她一起煮飯，兩小口非常甜蜜。在家中宴客超蓮又捧出自製的蜜汁叉燒，買肉、醃肉、烘焗、上汁、上碟所有工夫皆親自上陣。愈看她分享的片段，愈感受到何超蓮「真係識煮喎！」網民亦大讚超蓮是最佳女友，不止漂亮而且賢慧，完全沒有千金小姐的架子。

下圖有超蓮在社交平台上分享的生活照及煮食示範▼▼

+ 19

大使的廚房展女廚功架

早前，超蓮曾參與內地綜藝節目真人騷《大使的廚房》，年紀輕輕頗有女廚功架，雖然有時完成品有美中不足之處，但在參與的過程中還是認真全力想做出好成績，幹勁十足。

《大使的廚房》（圖片︰China JiangsuTV Official Channel YouTube截圖）

《大使的廚房》（圖片︰何超蓮小紅書）