煮白飯貼士｜忘記按掣忘記加水變半生熟米！內行人2招搶救靠米酒?

電飯煲煮飯是簡單工夫，但有時亦有「蝦碌」事件發生。網民分享自己煮飯，白米半生不熟，一鍋半製成品「粒粒分明」，求教如何起死回生？



早前有網民在社交平台群組《爆系知識家》分享兩則煮飯趣事。

溫水浸米半生熟 加米酒再煮起死回生？

第一則是忘記按「炊飯/煮飯」掣。該名事主的電飯煲本身有保溫功能，她加了白米、水，卻忘了按煮飯掣，後來打開一看，飯煲內的白米已泡開卻沒有熟。「半生熟的米還有何用？」事主不知所措，又不想丟掉造成大浪費，遂向網民求救。

熱心的網友提出各種辦法，建議她煮成粥︰「水瀝乾，分裝冷凍，下次煮粥。」「再重煮一次的飯，真的不好吃！煮粥最好！」「可以煮鹹粥或包糭子或是用蒸的，然後配港式醬油，做成燒臘蒸飯。」

後來有網友認真提出建議令事主如見曙光。「直接加米酒再煮一次。真的，出來不會有酒味，飯會變Q！」其他網友亦紛紛表示加米酒再煮，因酒精會蒸發，飯不會有酒味：「建議用小米酒。」「酒精會蒸發的。」「加米酒用電飯煲蒸，外鍋加水再煮一次。」「以前上團膳課老師也是這樣教的。」

（圖片︰《爆系知識家》FB群組）

煮飯忘記加水生焗半熟 重新加水煮/做意大利飯

煮飯忘了撳「煮飯」掣或者不是新鮮事，有另一位事主煮飯，忘記加水，白米在飯煲內裸煮，米粒原來也會被焗至半生熟。帖子原文︰「請問大家煮飯忘了加水，煮好的飯『粒』能拿來做什麼？除了煮粥外～」貼文一出比前一則惹來更多留言及心情︰「怎麼會忘記加水，一臉問號……我只知道忘記按煮飯的話就再等半小時好了。」

（圖片︰《爆系知識家》FB群組）

有網友更打趣說︰「給老公帶便當」「這招好強！第一次看到」。但最多網友建議事主加水再煮或做燉飯（意大利飯）︰「重新加水一次，但內鍋水量稍微減少一點，因我上星期也忘了加水重煮ok的。」「拿去做成燉飯吧，例如奶油燉飯加烤焗或者咖喱燉飯。」「加水再煮一次。其實煮粥真的會很好吃。」「煮皮蛋瘦肉粥啊，好吃！」

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煮飯忘記按「煮飯」掣，米半熟怎辦？ 網友分享直接加米酒再煮一次，出來不會有酒味，飯會變Q。 煮飯忘記加水，米半生熟怎辦？ 網友分享重新加水，但內鍋水量稍微減少一點再煮一次。

資料來源︰《爆系知識家》FB群組