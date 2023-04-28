行街市｜果欄五一假期前夕泰國榴連大放送！芒果黑牌橙各檔鬥平！

經過復活節假期的報復式外遊後，今個五一短假期，相信好多港人都會留港消費及與友相聚，假期前夕果欄繼續暢旺，士多啤梨季節完結後，接下來就是盛夏水果季節，果欄滿是四種水果，泰國榴連、日本蘋果、呂宋芒果及美國黑牌橙，今次記者會帶大家五一假期前夕遊走果欄。

攝影：黃偉麟



當造榴槤大晒冷 最平$27磅

繼續是泰國榴連大放送，差不多每檔都有榴連出售，而價格大致相約，當中泰國青尼榴連由$27至$35磅不等，泰國干堯榴連$30至$38磅，泰國金枕頭$35至$42磅左右，而貓山王亦已有售，約$100磅，而黑刺榴連就未有蹤影，如果大家有興趣買榴連的話，可到果欄市場中間，有一檔專賣榴連的攤檔，款式比較齊全，更有專人替你㨂榴連，可是人流亦比較多，購買時大家要耐心等候。

油麻地果欄（攝影：黃偉麟）

按圖看果欄泰國榴連大放送：

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蘋果芒果五花百門 檔主推介糖心名月

日本蘋果也是果欄的大熱產品，青森出產的有星蜜蘋果及糖心富士蘋果，星蜜蘋果約$50/4個或$100/9個，糖心富士蘋果有大有小，約$60/5個或$100/9個，而王林蘋果也是每檔必有，最平的約$50/6個或$100/10個，當然視乎大細而定。檔主推介一種日本蘋果，名叫糖心名月，是青黃色帶點紅色，價格約$100/5個，亦有一種叫奶油蘋果$30/4個，店主稱是日本貨，但未清楚來源地。

按圖看日本蘋果大熱產品：

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芒果主要是東南亞及台灣芒果，菲律賓特大呂宋芒果約$20個，而中型的約$10個，也有水仙芒及高樂芒等，價錢不用$10個。台灣就有愛文芒，中型的大約$100/6個，而較高級的太陽之子芒果，有秘魯版的$110/2個，正宗日本版的$200/個。

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黑牌價錢差異較大

之前我們曾經報道果欄黑牌橙的真偽問題，亦得到入口商的解話，已教大家如何分辨真假，可參考早前的黑牌橙文章。今天果欄的黑牌橙成了主導，差不多每檔也有售，有些較貴的會註明是Purespect，約$50可買到6個，有些只寫上黑牌橙約$50/7個，亦有些黑色貼紙，只寫上超甜橙，價格低至$50/10個，所以價錢可反映是否正宗黑牌橙。

按圖看果欄有哪些其他水果：

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以上價格日期：2023年4月26日

*果欄價格可升可跌，每日或有不同，以當天為準