麻辣火鍋｜打邊爐食死人 26歲女搶救10分鐘逝世 醫生：和火鍋有關

內地一名女子在吃火鍋（打邊爐）時喉痛不適，本以為只是辣度過高致喉嚨痛，但翌日就因呼吸困難而入院急救，整個就醫過程僅10分鐘就不幸離世。醫生指這和吃火鍋、好冷飲有關。



麻辣火鍋。（圖片資料：istockphoto）

麻辣火鍋（打邊爐）食死人 全因會壓炎

據報導指，內地一名26歲女子深夜和朋友吃麻辣火鍋，回家後便開始喉嚨痛。她一開始以為只是因為吃得太辣所引致，故沒有特在意，但翌日喉嚨痛嚴重加劇，吞嚥、呼吸都有困難，但她吃了止痛、消炎藥後就繼續上班工作，到情況卻持續加劇無法控制時，她才去就醫。

內地一名26歲女子吃火鍋後喉嚨疼痛，翌日因疼痛加劇甚至呼吸困難，遂緊急到醫院就醫搶救，惟僅10分鐘後便不幸離世。（微博）

在工作期間，她開始出現發冷、無法呼吸等的情況，當她堅持到達醫院後更倒地不起。雖然醫生們立即為她進行急救，但始終返魂乏術，妑已心跳驟停、呼吸停止。從就醫到離世僅僅10分鐘的時間。事後醫生指後指這和吃火鍋所致的會壓炎有關。

喉嚨痛可致命 好吃高溫、辛辣凍飲要小心

會厭位於人體氣管上方，舌根的根部。（微博）

「會厭」是喉嚨裡的一片軟骨，吞嚥時能蓋住後方氣管入口，以免食物進入呼吸道導致嗆傷或窒息。負責女子的鼻咽喉科醫生判斷，女子因前一天吃麻辣火鍋時食物的溫度過高和太辣，喉嚨會厭受到刺激發炎，甚至出現腫脹情況，接著第二天她又喝凍飲，使得發炎情況加劇，引發「急性會厭炎」。

麻辣火鍋。（圖片資料：istockphoto）

而根據紐約大學長島醫學院的臨床副教授Minesh Khatr在醫學期刊中指，「急性會厭炎」隨著會厭持續發炎和腫脹，可能會發生氣道完全阻塞，導致窒息和死亡即使氣管稍微變窄也會顯著增加氣道阻力，使呼吸更加困難，是相當危險的疾病。大多數會厭炎是由細菌感染或熱損傷等引起，上文女子便是熱損傷致急性會厭炎的死亡個案，成人會厭炎的死亡率比兒童更高。

會壓炎飲食 流質清淡忌辛辣

東營市人民醫院劉興強醫生指，急性會厭炎患者要吃一些清淡軟爛、容易吞嚥的食物，如白粥、軟麵、新鮮的蔬菜水果汁、蔬菜湯、蔬菜泥等，都非常適合患者，但其食物溫度要適中，不能過熱過冷。

蔬菜湯適合會壓炎患者。（圖片資料：istockphoto）

同時醫生亦建議患者，要多吃性味偏涼、有清熱降火作用的蔬果，注意要戒口，忌辛辣、煎炸、燒烤的食物。這種食物刺激性高，不但容易上火熱氣，亦會加重喉痛等的症狀。如市民有任何不適，也請記得盡早求醫。

資料來源：東營市人民醫院劉興強醫生/醫學期刊WedMD