網民疑M記麥炸雞未熟致不適！食安中心3招分辨生熟肉 雞絲唔怕食?

食麥炸雞食出生雞肉？近日有網民在連登討論區以《求助！食到生雞肉？！》為題發帖，表示買了麥當勞的麥炸雞餐外賣回家享用，但吃了兩口後覺得口感有異，於是將雞塊拆開，發現雞肉分別呈現白色、粉色和褐色，感覺並未熟透，其後事主更感胃部不適，未知是否心理作用，還是食物中毒於是求助，並將雞件保留作後續跟進的證據。究竟雞肉是真的還沒熟透嗎？應該如何分辨雞肉是否能夠安全食用？



事主懷疑誤食生雞肉感不適 網民：咁樣都叫生？

不少網民反諷指「建議即刻飛的睇急症」、「下世小心啲」、「叫m記賠番3幾千萬比你買保品」等，不過亦有善心網民回覆著事主毋須擔心，並指雞肉雪藏太久、醃製太久、添加了亞硝酸鹽亦會出現雞肉呈現紅色的情況，但並不等於不熟，至於顏色不均，則有網民指與醃料塗抹不平均有關。

按圖即看事主驚見「未熟麥炸雞」情況：

雞肉保持粉色３大原因

1 雪藏太久

雞肉呈現粉紅色多見於雪藏雞，雞肉的顏色會受不同因素影響，包括冷藏溫度和時間。如雪藏雞隻吸收多餘水份，而肌紅素滲到水中，雞隻烹煮後會流出粉紅肉汁，同時雞肉會呈現偏粉紅色的顏色。

2 受肌紅蛋白影響

根據美國農業部的說法，肉類會呈現紅色是受到肉中的肌紅蛋白影響。由於雞隻腿部的活動量、需氧量大，則會有大量負責承載氧氣的肌紅蛋白存在，肉色會更鮮紅。在烹飪過程中，高溫會令到肌紅蛋白完全變形、釋放氧氣，會令肉類呈現褐色。如果烹調時間不夠長、溫度不夠高，肌紅蛋白則不一定會變形。當肌紅蛋白接觸氧氣便會發生化學反應，肉就算煮熟其表面也會保持粉紅色。（請按下圖）

3 添加亞硝酸鹽

此外，食物安全中心亦指出，硝酸鹽及亞硝酸鹽是作為醃製、加工肉類的常見防腐劑，能夠抑制細菌生長、增強加工肉類的色澤。亞硝酸鹽經加熱後會轉化為穩定的色素，令雞肉就算在煮熟之後依然保持粉色的狀態。

３方法分辨是否熟透 拉出雞絲即可安心食用

１ 顏色

要判斷肉是否已經熟透，能夠安全食用，可依靠顏色分辨，但卻不能當作唯一依歸。一般而言，生或未熟的雞肉會呈現帶有透明感的粉紅色，當肉的透明感消失，顏色從粉紅色轉為白色時則代表熟透。（請按下圖）

２ 溫度

根據美國農業部的安全指引，當肉類的烹煮溫度達到攝氏73.9度時便可以安全食用；食安中心亦指出，當食物中心部分的溫度達到攝氏75度至少30秒便能殺死細菌。

３ 肉質

如果可以輕易從肉上拉出雞絲，亦代表雞肉蛋白質已經變性，肉已經熟透，則無須擔心誤食生雞肉。

進食生肉可染禽流感

進食生肉有機會引致食物中毒，寄生蟲感染等潛在疾病。雞肉中常見有沙門氏菌、李斯特菌或禽流感病毒等危害，未經烹煮的雞肉可能被沙門氏菌或禽流感病毒等細菌或病毒污染，或會引起腸胃不適、因進食而感染禽流感。

食安指引如何處理雞肉

除了必須將雞肉烹煮至完全熟透，在處理活雞、其製品或蛋後，必須用肥皂徹底洗淨雙手及曾經用作處理禽類製品的工作枱面、器皿及設備，生的食物和即食食物亦應用不同的刀和砧板分開處理。（請按下圖）

在保存方便，未經烹煮的雞肉須存放於有蓋的容器內，並放在雪櫃下格儲存。即食食物及熟食則應放在雪櫃上格，以免交叉污染。若即食熟肉放置於室溫下超過４小時便應棄掉；放置於室溫下少於２小時，可放入雪櫃待用或在總時限４小時內食用，以免患上禽流感或其他食源性疾病。